民營銀行雨天不收傘　企業申請紓困金額破20億

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者屠惠剛攝）

記者紀佳妘／台北報導

行政院今（6）日召開「融資貸款協助說明」記者會，金管會主委顧立雄表示，在疫情嚴峻期間，「金流不中斷」是各財金部會期許能做到的目標，若有紓困需求者，皆可撥打1988尋求協助；另據統計，截至4月1日，國銀核准企業申請紓困（含各部會紓困貸款、央行2000億中小企業融通方案）金額達61.65億元，其中民營銀行共計20.5億元。

顧立雄也說明銀行執行6大紓困措施，首先是處理授信回存問題，舊貸展延案件如中小企業信用保證8成以上，銀行不徵提存單擔保；第二是降低債務協商門檻，從現行3分之2債權總額以上降為2分之1，促進達成債務協商。

請繼續往下閱讀...

第三是防止銀行雨天收傘，顧立雄表示，金管會已透過銀行公會做出決議，只要提出繼續營業的意願，也能按期繳納利息，皆可申請貸款本金展延，每次展延6個月，最長可延至2021年12月底；第四，銀行不徵提負責人或實際經營者以外的人擔任保證人。

第五，加速銀行受理紓困振興貸款案件時效，顧立雄說，500萬以下新貸案件，營運資金貸款10個工作日、振興貸款15個工作日，至於100萬以下新貸案件，則須在7個工作天內核貸；最後是緩繳及展延期間不影響信用紀錄。

▲因應紓困2.0，金管會督導銀行配合執行紓困措施。（圖／行政院提供）

根據金管會統計，截至4月1日，全體本國銀行配合辦理各項紓困貸款情形，受理件數共計2,033件（民營銀行629件），申請額度計304.31億元（民營銀行104.9億元），已核准407件（民營銀行90件），已核准額度計61.65億元（民營銀行20.5億元）。為了獎勵本國銀行加速辦理紓困振興貸款措施，金管會已訂定獎勵方案，鼓勵銀行展現辦理效率；上述的各項紓困貸款指的是各部會紓困貸款及央行推出2000億中小企業融通方案。

此外，金管會已建立紓困專區網頁，揭露內容包含各部會紓困振興貸款、銀行辦理紓困振興貸款統計、常見問答集、各銀行受理辦理紓困貸款專責窗口、各銀行提供的貸款產品及債務協處機制等資訊。