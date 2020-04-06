紓困「從寬、從速、從簡」　企業申請公股紓困超過3000件

▲財政部長蘇建榮（右二）。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部長蘇建榮今（6）日表示，公股銀行紓困振興申貸辦理情形，到4月1日止，企業戶的部分，受理申請戶數已經達到3028戶，申請金額達到676億元；核准的案件是1528件，核准金額已經221億元。

財政部要求公股銀行建立專區並且秉持的「從簡、從寬、從速」原則，幫助企業及個人取得資金。

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財政部督導公股強化辦理政府各項紓困貸款，已經要求各公股銀行積極配合各部會鎖定紓困振興辦法，強化相關的紓困貸款配套措施。包含強化行員教育訓練，熟稔紓困振興措施內涵，主動關懷及協助有需要得企業與個人。

公股銀行的紓困主要分三方面：一，企業戶包含政策性貸款、銀行自有資金提供專案貸款以及既有貸款寬緩措施；二，個人的部分，既有貸款寬緩措施、信用卡緩繳方案以及專案貸款；三，配合央行調降利息措施，自用住宅貸款1000萬元以內，利息減2碼（0.5%）、以及消費性貸款歸戶之後減3碼（0.75%）。

要檢附的文件也很簡單，企業只要檢附受影響的認定、報稅或免稅的證明和企業切結書；個人則以通訊方式減便申請。

根據財政部統計，到4月1日止，企業申請的案件已經達到3028件，其中1624件是公股自有資金專案貸款，另外1404件是政策紓困貸款，申請金額是676億元。核准的件數也已經達到1528件，金額達到221億元。另外個人戶的部分申請戶數也達944戶，申請金額101億元；核准戶數達到595戶，核准57億元。