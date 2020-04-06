1988專線紓困奏效　沈榮津：老字號餐廳首借2000萬周轉金免歇業

▲經濟部長沈榮津表示，政府加碼2,000億元協助中大型融資，以協助企業度過難關。 （圖／記者屠惠剛攝）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，行政院拍板紓困加碼方案，經濟部長沈榮津今（6）日表示，有知名的老字號餐廳原本自四月起歇業，透過經濟部1988(一救發發)免付費企業紓困振興專線協調，已順利借到2000萬周轉金，在政府協助紓困下仍繼續營業。

針對企業融資貸款協助方案，經濟部規劃包含舊有貸款展延、營運資金貸款及振興資金貸款三類，並加碼2,000億元協助中大型融資，以協助企業度過難關。

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沈榮津表示，考量中大型企業融資額度需要，經濟部也規劃增列200億元信用保證專款，並建置1988紓困振興專線單一服務窗口，受理全國民眾及企業免費諮詢各部會紓困振興業務。

為協助企業度過難關，防止銀行抽銀根，沈榮津指出，經濟部透過加碼防疫千億保，幫助營收受衝擊15%以上的企業取得貸款，協助企業一共可申貸3000億元，並補貼受損中小企業貸款利息：包括舊貸展延、營運資金貸款、振興資金貸款等，面對疫情造成的衝擊，政府總體提出一兆 500 億的預算，全力協助國內產業。一兆救台灣，一起度難關。

沈榮津表示，經濟部已於3月中旬陸續召開11場次產業關懷座談會，瞭解產業受疫情影響程度，據以規劃相關紓困方案，在原有的特別預算 204.91 億元之外，第二階段再追加 774.24 億元預算，整體紓困振興預算規模已逼近千億元，以因應疫情紓困。