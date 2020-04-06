新加坡灑錢抗疫！成人可領1.2萬「最快月中進帳」　家長6月再領6千

▲新加坡學校自8日起全面停課，實施居家學習。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

新加坡發布嚴格政策因應新冠肺炎疫情，明起部分工作場所暫停營運，學校自8日起全面停課。為了彌補國人生活上所受到的衝擊，新加坡副總理兼財政部長王瑞杰6日表示，所有21歲以上的新加坡籍公民都能獲得600元新幣（約新台幣1萬2800元）的一次性現金補貼，將於本月發放。

綜合聯合早報、海峽時報報導，新加坡早在2月就宣布針對成年國人發放100新幣至300新幣的補貼金，到了3月，數字增為300新幣至900新幣，預計今年8月至9月期間發放。但根據王瑞杰的最新說法，當中的300新幣提前至4月發放，加上政府額外補貼的300新幣，新加坡籍公民可領到總計600新幣的「同舟共濟現金補貼」。

此項補貼政策讓政府額外撥款11億新幣。根據領取資格，多數新加坡人可在14日之前領取到補貼金，直接存入個人指定銀行帳戶，其餘人士將自4月30日起陸續收到支票。

此外，早前宣布的其他現金補貼政策，也將提前至6月發放。年滿21歲的中低收入者可再獲得300新幣至600新幣的補貼，育有20歲以下新加坡籍兒女的家長可領額外的300新幣補貼，而50歲以上族群的100新幣百勝卡也改以現金發放。

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