企業紓困射三箭　經濟部：加碼2000億元協助中大型融資

▲行政院「紓困2.0」方案。（圖／行政院提供）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，行政院拍板紓困加碼方案，經濟部今（6）日表示，融資貸款協助方案，包含舊有貸款展延、營運資金貸款及振興資金貸款三類，並加碼2,000億元協助中大型融資，以協助企業度過難關。

經濟部中小企業處長何晉滄今天出席行政院記者會，說明融資貸款協助方案，對於需要營運資金及振興資金貸款中小企業，由政府當保人提供防疫千億保1,000億元融資保證，並加碼2,000億元協助中大型融資，受影響事業皆適用，且免收保證手續費，如屬中小型事業，經濟部另外提供貸款利息補貼，讓企業安心貸款。

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另外，配合央行中小企業資金轉融通方案，提供銀行2,000億元資金辦理中小企業紓困，額度200萬元以下，信保基金提供9成保證，利率不超過1%；600萬元以下，銀行自行徵提擔保品者，利率不超過1.5%，以減輕企業申貸負擔。

經濟部表示，截至109年4月1日止，運用信保基金提供融資保證核保金額30.97億元，協助企業取得融資金額36.7億元，受影響事業如有資金需求，經濟部提醒可備妥相關文件逕洽金融機構辦理。如有相關問題，請洽經濟部中小企業處「馬上辦服務中心」0800-056-476免付費服務專線，或撥1988(一救發發)免付費企業紓困振興專線提供協助。