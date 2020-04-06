拜託別帶病毒來！石垣島開記者會求旅客「暫時不要來觀光」

▲石垣市長6日召開臨時記者會，請遊客暫時不要上島旅遊。（圖／記者游琁如攝）
記者王佩翊／編譯
日本知名觀光勝地石垣島深受國內外旅客喜愛，然而受到日本新冠肺炎疫情影響，石垣市政府6日下午召開記者會，呼籲國民疫情期間不要到島上觀光，就算是長期在外工作的石垣島人也暫時不要「返鄉」，增加疫情擴散風險。
根據《琉球新報》報導，在此之前石垣市政府多次呼籲「身體狀況不佳」的旅客不要到島上旅遊，但隨著政府正式為發布緊急狀態做準備，石垣市意識到本島疫情的嚴重性，因此更改方針，希望所有旅客都暫時不要到島上旅遊。石垣市長中山義隆在記者會上籲請民眾，在緊急狀態期間不要進入石垣市旅遊觀光。
中山表示，石垣機場與日本國內各大都市圈都有直航班機，交通十分便利，但是希望非常時期內，大家可以減少上島的機會，同時也希望在本島工作的石垣島人暫時不要回家。他也提到，「只要過了這段非常時期，石垣島非常歡迎所有旅客到島上觀光旅遊。」
石垣島位於沖繩本島東南方約400公里遠處，是沖繩縣內的第三大島，擁有豐富的珊瑚礁與紅樹林景觀，更是日本國內首度被認定為「星空保護區」的地方。
総理が「緊急事態宣言」に踏み込む意向を示したことを受け、石垣市は緊急事態宣言下での不自由な自粛生活を避ける為の石垣市・八重山への避難旅行を厳に慎んで頂くようお願い致します。あわせて島出身者の帰省も自粛して下さい。更に入島後はホテルの自室や実家などで14日間の自己隔離を要請します。 pic.twitter.com/BHWXN0oVfL— 中山よしたか(石垣市長) (@yoshitaka_ISG) April 6, 2020