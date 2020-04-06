葡萄王研發傳捷報！　俄羅斯國際發明展勇奪2金

▲葡萄王平鎮廠。（圖／葡萄王提供）

記者姚惠茹／台北報導

葡萄王（1707）今（6）日宣布，以專利技術「GKM3-一種用於調節脂質代謝的新型益生菌」及「降低癌細胞抗藥性的樟芝菌絲體」，從25個國家共520件作品脫穎而出，榮獲第23屆俄羅斯阿基米德國際發明展2面金牌。

葡萄王表示，旗下參展專利菌株「GKM3」為發明獎常勝軍，主要是從台灣宜蘭栽培的有機蔬果醃漬發酵液中，分離出的新穎胚芽乳酸桿菌(Lactobacillus plantarum)，經葡萄王特殊發酵技術培養，可提升活菌數48 %，達到足量、有效的商業應用性。

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葡萄王指出，GKM3經多項動物實驗，相關研究內容已發表至國際SCI科學期刊中，並陸續申請日本、中國大陸專利，目前已穩定量產且成功發展成為保健食品上市，除了作為大眾生活化的體重管理、改善代謝疾病症狀的使用，未來將可進一步作為臨床醫療的應用，因此獲頒大會金牌獎肯定。

葡萄王進一步指出，另一面金牌的榮耀來自葡萄王發明專利「降低癌細胞抗藥性的樟芝菌絲體」，而且在樟芝研究技術領域已累積18項發明專利與多項獎項，且有50餘篇SCI論文發表，並通過美國FDA的NDI認證。

葡萄王分享，這次得獎專利經實驗證實在發酵後，能有效降低癌細胞表面蛋白的表現量，具有降低癌症多重抗藥性(MDR)的效果，更能有效減少抗癌藥物的使用劑量，更可以降低癌幹細胞的存活率及腫瘤生長，並預期能減緩西藥帶來的副作用，具有輔助化療藥物的潛力。

葡萄王強調，公司投入益生菌、真菌的研發近30年，加上這次的發明獎，自2015起已獲得44金18銀12銅29特別獎，共計103面獎牌，未來仍會秉持「健康專家，照顧全家」的精神永續精進創新，為社會大眾開發更好的產品，創造更豐富健康的人生。