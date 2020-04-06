比爾蓋茲讚台灣防疫模範生　「發現問題並進行檢驗」

▲比爾蓋茲。（圖／CFP）



記者丁維瑀／綜合報導

微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）5日接受《福斯新聞》訪問時，形容像是台灣等的國家在防疫方面是「模範生」，除了能發現問題也進行檢驗。他還認為，如果美國妥善實施社會距離，死亡人數應該不會這麼高。

比爾蓋茲當時與主播華勒斯（Chris Wallace）進行對談，對方問他，如何看待在美國蔓延的新冠肺炎（COVID-19）疫情。他回答，人傳人的呼吸道病毒可以快速蔓延，這是一場噩夢，如果大眾繼續按照原本的方式工作、旅行，情況永遠不會好轉，直到多數人都已遭到感染以及許多人喪生。

訪談過程中，比爾蓋茲還談到像台灣與其他國家就有很好的抗疫舉措，「發現問題並真的進行檢測，整個社區的檢測都做得很棒。」他補充，「把進行檢驗的人放在優先順序，這樣就不會像其他國家有疾病上的負擔，也不會有經濟方面的影響。」

比爾蓋茲又指出，中國1月底時就嚴肅看待疫情，讓病例數降下來是令人注目的，「韓國已經這樣做了。」他認為，可以從中學習到很多舉措，大家團結在一起，必須讓冠狀病毒在全世界消失。

比爾蓋茲認為，面對疫情應該採舉隔離，如果使用得宜，或許會見到病例數趨緩。至於總統川普的高級健康問題曾說，未來兩個月將有10萬到24萬美國人因此死亡。比爾蓋茲說，若大家適當保持社交距離，應該就能換來較低的死亡人數。