宏達電3月營收4.3億元　月增3.1%止跌回升

▲宏達電新店總部。（圖／記者湯興漢攝）



記者姚惠茹／台北報導



宏達電（2498）今（6）日公布3月自結合併營業收入4.3億元，月增3.1%，年減67%；首季自結合併營業收入為13.3億元，季減26.6%，年減54.8%。

宏達電回顧營運，3月3日宣布推出全系列VIVE Pro Eye解決方案，為企業提供完整的VR產品組合以符合企業各種需求，像是教育訓練、消費者反饋和分析以及注視焦點指向等，包括「VIVE Pro Eye 商用版」及「VIVE Pro Eye 商用–場域版」，並提供企業保固及加速維修服務。



看好全球防疫商機，宏達電3月5日宣布推出HTC首款VR虛擬會議服務「VIVE Sync」，實現多人協作和遠程會議的應用，做為阻斷疫情擴大並方便企業「在家上班」，只要個人用戶登錄VIVEPORT Infinity帳號，即可下載免費的「VIVE Sync 預覽版」，進行遠程協作辦公，讓團隊溝通不中斷。



VR裝置方面，宏達電3月18日宣布VIVE Cosmos Elite正式上市，結合外部追蹤的精準度與VIVE Cosmos的靈活性，可以滿足VR玩家對於精準度的最高要求，並限量贈送Valve即將推出的VR限定遊戲大作《戰慄時空：艾莉克絲》，並針對單獨販售開放預購，讓老客戶享有輕鬆升級預購優惠。

VIVELAND方面，宏達電陸續將多款廣受好評的VR密室逃脫遊戲引進台灣，本月又宣布取得ARVI所開發設計至多6人連線的VR密室逃脫遊戲《賽博叛客》 (Cyberpunk)，以及後續VR密室逃脫遊戲作品的亞洲區獨家代理權，並在台北三創生活園區的VIVELAND樂園及高雄大魯閣草衙道的KOSMOSPOT X VIVELAND全台同步上線！



海外布局方面，宏達電與沙烏地阿拉伯最大的消費電子零售商eXtra合作成立的虛擬實境旗艦中心Xtra Life正式開幕，由持續在國內外拓點的HTC VIVELAND提供Xtra Life完整的虛擬實境解決方案，給予獨特的體驗內容以及獨家的技術服務，預估每年可吸引約36萬名遊客，進而實現中東VIVE Reality的願景。

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至於全球遊戲產業的最大年度盛事「遊戲開發者大會」宣布2020年的大會改至8月，宏達電即號召全球虛擬實境開發者移師線上，並在台灣時間4月1日至5月14日期間每個星期三上午1點，舉行一系列共7場的網路研討會，持續與全球VR與AR的開發者分享最新的技術、趨勢與經驗，共同努力打造VIVE Reality，並將在會後進行線上問答，提供研討會豐富且多元的主題內容。