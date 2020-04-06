台指期大漲271點　分析師：短線有反彈機會、上方壓力仍大

▲台指期4月6日走勢。（圖／取自期交所）

記者余弦妙／台北報導

台指期今（6）日開盤大漲186點，來到9741點，隨即出現賣壓，拉回超過百點至平盤附近，但隨後震盪走升一路上揚，尾盤甚至來到9860點，漲305點，終場以9826點作收，上漲271點，與現貨相較，正價差7.26點。展望後市，統一期貨投顧部經理廖恩平分析，短期有機會出現反彈走勢，但上方壓力仍大，等待4月份合約結束才有機會出現更大反彈。

廖恩平表示，連假前台股相對是比較壓抑，但今天美股期貨電子盤就呈現了一個比較大的漲幅，雖然近期全球疫情並未獲得控制，但如果從美股期貨電子盤走勢跟美股VIX走勢來分析，整個恐慌情緒是往下遞減，台指期也因為上述兩種原因隨之上漲，目前看起來台指期反彈的走勢，有望在短線上延續。

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不過，廖恩平說，目前仍存在兩個反壓力點尚未解決，一個是萬點，另一個則是月線，若本周上半周有機會往上方壓力區靠攏的話，仍舊會有機會出現反覆震盪的走勢；另外，若是想突破上檔壓力就有兩個觀察指標，首先可先觀察量能是否回溫，因為今天量能與當初往下殺的量相比，還是不太成比例，因此需要一點時間化解壓力區。

廖恩平也說，另外一個就是要從選擇權最大未平倉量觀察，目前買權的最大未平倉量目前都還是壓在1萬點，若是這樣的防線仍未上移，這也意味著莊家的空方防線仍舊有效，想再往上的機會就變小。因此要有較大機會反彈的話，應該是落在4月份合約結束過後，上方壓力減少後，經過震盪後再往上拉抬所受到的阻力就會變小。

