全球央行救市掀起降息潮　王道銀推4外幣高利定存最高5.4%

▲王道銀行即日起限時推出美元換匯高利活存，及4外幣一個月期高利定存專案。（示意圖／CFP）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延，全球央行掀起降息浪潮。王道銀行（O-Bank）宣布，即日起限時推出美元換匯高利活存14天年利率2.2%專案，以及人民幣年利率1.8%、澳幣年利率1.5%、紐幣年利率1.5%、南非幣年利率5.4%等4種外幣一個月期高利定存專案。

王道銀行指出，面臨全球金融市場劇烈變動的不確定性，現金存款預期為短期內相對安穩的資金停泊站。

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針對美元存款需求，王道銀行於即日起至2020年4月15日期間，推出美元換匯高利活存專案，凡於活動期間以王道銀行個人帳戶進行台幣兌換美元換匯累積超過1,000美元者，即可獲得任務徽章，不須額外申請，該用戶於2020年4月17日至30日共計14天，美元帳戶中10萬美元以內的存款即享優惠活存年利率2.2%，超過10萬美元的存款則以牌告年利率計息。

此外，王道銀行即日起至2020年6月30日另推出人民幣、澳幣、紐幣、及南非幣等4種幣別一個月期高利定存專案，其中人民幣一個月期定存優惠年利率1.8%，單筆起存金額為人民幣20,000元；澳幣一個月期定存優惠年利率1.5%，單筆起存金額為澳幣1,000元。

至於紐幣則是一個月期定存優惠年利率1.5%，單筆起存金額為紐幣1,000元；南非幣一個月期定存優惠年利率5.4%，單筆起存金額為南非幣10,000元。

王道銀行表示，4種幣別每人限各存一筆，利息以複利計息，到期一次付息，無法續存，透過王道銀行APP或網路銀行即可全天24小時隨時於線上開立定存單；另在上述活動期間，王道銀行更同步推出4種外幣匯入免收王道銀行端匯入手續費新台幣400元的優惠。