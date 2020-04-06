駐日美軍證實：關東基地進入公衛緊急狀態！　持續至5月5日

▲駐日美軍司令史奈德（Kevin Schneider）。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

日本最快7日發布「緊急事態宣言」，料針對東京都、大阪府等地實施，為期半年。消息傳出後，駐日美軍6日下午發聲明證實，由於東京都新冠肺炎確診病例不斷增加，關東地區基地進入公衛緊急狀態，將持續至5月5日，讓指揮官有權對居住、生活在美軍機構內部的軍人、平民、承包商進行必要健康保護措施。

CNN報導，該項命令範圍涵蓋關東地區的陸軍、海軍、空軍、海軍陸戰隊的機構設施，包括已出現確診病例的橫須賀海軍基地（Yokosuka Naval Base）、駐日美軍與第五航空隊司令部所在地橫田空軍基地（Yokota Air Base）、厚木海軍飛行場（Naval Air Facility Atsugi）、美國陸軍總部座間基地（Camp Zama）及海軍陸戰隊富士營地（Camp Fuji）的訓練區域。

駐日美軍司令史奈德（Kevin Schneider）提到，「保護所有與駐日美軍相關人員的健康與安全，是我的首要任務，阻止新冠肺炎疫情需要整個團隊共同努力，包括軍人、平民、家屬和我們的日本夥伴。」

根據厚生勞動省最新數據，截至5日，日本境內至少有3569人染疫，73人病逝。東京都已成為日本疫情最為慘烈的地方，據東京都政府網站，都內確診病例已增至1033例，其中30人死亡。