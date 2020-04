「強生住院中」遠距領導政府　川普：所有美國人都在幫他祈禱！

▲英國首相強生。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合外電報導

英國首相強生6日持續在醫院接受感染新冠肺炎後續治療,住房大臣詹里克(Robert Jenrick)透露,強生儘管5日因持續出現症狀接受一連串檢查,但在住院期間仍會持續擔任政府領導人,由待在唐寧街10號的顧問們轉達最新消息給強生,協助做出最新決策。

綜合衛報、BBC等外媒報導,強生是G7工業國首名感染新冠肺炎的國家領導人,隨後居家隔離,但5日晚間因發燒不退送醫,住院接受額外檢查。對此,美國總統川普公開表示,強生是個堅強的人,「所有美國人都在為他祈禱,他是我的朋友,也是一名很棒的紳士與領袖,我相信他會沒事的。」

「首相現在還待在醫院內,且在醫院度過一個晚上」,住房大臣詹里克(Robert Jenrick)提到,強生接下來將會像過去10天一樣,繼續領導英國政府,「我敢肯定,這對他來說是件非常令人沮喪的事情,因為強生是名想要在前線領導政府的人,但即便如此,他目前還是英國政府主要領導人。」

英國政府現階段拒絕透露強生接受的檢查項目,僅提到所有項目都只是預防性檢查。當被問及強生是否會再住一個晚上,詹里克則說,「強生將會『聽從醫師建議』,需要住多久就會待上多久時間」,但應該很快就能回到工作崗位。而英國6日的新冠病毒政府會議由外交大臣拉布(Dominic Raab)主持。

只不過,在強生、衛生大臣韓考克(Matt Hancock)接連染疫後,外界開始擔憂,若中央少了如此重要的人物坐鎮,政府將如何運作。路透社指出,假若首相失去執政能力,英國憲法並沒有所謂的「B計畫」可依循,但首相官邸先前曾說,外交大臣拉布在必要時候將會代理強生職務。

Another quick update from me on our campaign against #coronavirus.



You are saving lives by staying at home, so I urge you to stick with it this weekend, even if we do have some fine weather.#StayHomeSaveLives pic.twitter.com/4GHmJhxXQ0