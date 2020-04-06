達邦蛋白通過中國大廠雙盲測試　吸引23家廠商合作洽談

▲達邦蛋白中國大陸漳州廠復工率已達100%。（圖／達邦蛋白提供）

記者姚惠茹／台北報導

達邦蛋白（6578）今（6）日宣布主力產品達邦肽日前通過國際飼料集團雙盲測試，其中一項指標更遠送美國檢驗，耗時5個月送回大陸總部進行解碼，最終品質指標在許多競品中拔得頭籌，日前接獲總部通知，產品品質備受集團配方重視，目前已吸引有23廠正在洽談合作。

達邦蛋白表示，新冠肺炎（COVID-19）疫情席捲全球，但達邦蛋白受惠於民生產業特性，又位居產業供應鏈源頭，無論台灣或中國大陸生產基地，都得以從當地直接取得原料，無供應鏈斷貨疑慮，漳州廠復工率已達100%，並在日前接獲國際畜產飼料集團單月300噸大訂單。

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達邦蛋白指出，主力產品達邦肽日前通過國際飼料集團雙盲測試，也就是經過兩道隨機編碼程序的盲樣測試，其中一項指標更遠送美國檢驗，耗時5個月送回大陸總部進行解碼，通過重重考驗，品質指標在許多競品中拔得頭籌。

達邦蛋白分享，成立近20年的達邦蛋白，擁有乳酸菌獨步全球的發酵技術，是亞洲唯一通過歐盟最高標準HACCP、ISO22000認證，以食品級原料規格，從源頭為食安把關，可以幫助動物提升免疫力，避免施打抗生素的保健功能，品質深受國際市場所肯定，早已成為各大飼料廠必備原料。

達邦蛋白補充，之所以勝出，主要是醱酵豆粕品質判斷項目「酸溶蛋白」含量中，達邦肽是最高的，而且是目前中國國內在非洲豬瘟之後，重點執行豬隻復養計畫的企業之一，雖然售價是市場上最高，但是性價比遠高於一般競爭對手，可以說達邦蛋白已穩站龍頭地位。

達邦蛋白強調，集團著眼全球養殖業禁用抗生素的趨勢，新建完成的中國大陸漳州廠第一條線產能達1200噸，預計明年擴建第二條及第三條，屆時產能邁向3600噸，相當於台灣廠產能，可望成為公司營運成長動能。