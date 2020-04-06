台女進隔離所突改口：付不出14天3萬費用！　南韓首度下令「驅逐出境」

▲ 南韓仁川機場檢疫站。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／編譯

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊之下，南韓1日起要求所有入境旅客實施2周隔離，臨時隔離宿舍每日收費10萬元，2周需繳140萬韓元（約新台幣3.4萬元），由旅客自行負擔。台灣一名女子以付不出錢為由，拒絕接受隔離，6日被驅逐出境，成為疫情爆發以來南韓首名在隔離過程中被驅逐的外國人。

南韓法務部6日說明，該名台灣女子2日飛抵仁川機場，入境當時本同意繳納費用，3日抵達政府安排的隔離設施，入住時卻突然改口稱「付不出錢」，接著便辦理退房。法務部因此於5日凌晨0時30分將女子送到忠清北道清州市出入境外國人事務所，最終下令驅逐出境，乘5日晚間7時45分的班機回台。

法務部認為，女子拒絕繳納費用，相當於拒絕南韓政府為防止疫情擴散而採取的隔離措施，因此決定驅逐出境。這是南韓1日起實施入境隔離措施以來，首次將正接受隔離的外國旅客驅逐出境。截至當地時間5日下午6時為止，南韓全境機場共11名外國旅客拒絕接受隔離，當場被遣返。

另一方面，南韓今早通報47起新病例，全境累計10284人感染，其中186人死亡，6598人已治癒。這是南韓單日病例增幅自2月底後睽違46天首度降到50例以內，疫情稍稍趨緩，但境外移入個案及零星群聚感染不斷傳出，政府也承諾加強管理隔離者。

►睽違46天！南韓「單日增幅降到50例↓」 今添47例累計10284確診