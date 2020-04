世衛無視台灣　外媒：世界付出代價

▲ 台灣防疫再獲國際肯定。(圖/翻攝自國家雜誌)

文/中央社紐約5日綜合外電報導

台灣遏阻新冠肺炎的努力,再獲國際媒體肯定。美國國家雜誌一篇文章指出,台灣雖不被世衛組織承認是主權國家,防疫成就卻是舉世公認,世衛不理台灣讓全球其他國家付出了代價。

國家雜誌(The Nation)這篇文章標題為「世衛無視台灣。世界付出代價」(The WHO Ignores Taiwan. The World Pays the Price.),副標則是「台灣對冠狀病毒做好比其他國家更周全準備,但世界衛生組織政治掛帥」。撰文者是紐約的作家和編輯威佛瑞德‧陳(Wilfred Chan,音譯),他曾以記者身分在香港報導雨傘運動及其後續。

文章一開頭提到,台灣是最早受到2019冠狀病毒疾病(COVID-19,新冠肺炎)感染的國家之一,卻也是感染率最低的國家之一。但若從世衛組織取得資訊,對此將一無所知,因為世衛拒絕承認台灣為主權國家。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。(圖/指揮中心提供)

儘管台灣官員發出預警,但世衛將台灣阻隔在其全球資訊網絡之外。如今,可能是全世界其他地方付出了代價。

文章花了一些篇幅描寫世衛組織高級顧問艾沃德(Bruce Aylward)3月28日接受香港電台記者視訊訪問,被問到世衛是否重新考慮接納台灣一度顯然裝作沒聽見,接著顧左右而言他的情形,赤裸裸揭露地緣政治自相矛盾的荒謬性。然後又提到世衛組織發言人以電子郵件回覆記者問題時,罕見使用「台灣」的情況,稱「台灣的世衛成員資格問題取決於世衛會員國,而不是世衛組織工作人員。且世衛組織正與所有衛生部門密切合作,包括台灣的專家」。

文章指出,台灣1月21日出現新冠肺炎確診首例,義大利與美國也在這前後幾天分別發現第一例。但與其他兩國不同的是,台灣迄今避免了大量死亡,總統蔡英文4月1日宣布台灣將向包括義大利和美國在內等地捐贈1000萬片口罩。

對於台灣而言,這是一個爭取更多認同的機會。

▲台灣4日起搭乘大眾運輸工具強制戴口罩,否則將開罰。(圖/記者林敬旻攝)

這篇文章接下來以中國、美國以及非洲國家幾內亞比索、象牙海岸、馬利為例,點出世衛的運作從來就無法擺脫國家的利益,並進一步表示由於美國總統川普上任後,每年都揚言削減對全球衛生事務的預算金額,使得世衛的財務不安感加深,轉而指望中國。

世衛在1980年之前根除全球天花,確實取得了重大的成就,然而它始終依賴僵化的主權觀念,正暴露其局限,與其跨國界使命的核心相矛盾。

重新思考國家主權問題,目前正是最緊要關頭。像台灣這樣的例子顯示,邊界爭端對理解和應對健康與疾病產生多麼強烈而扭曲的影響。對這種冠狀病毒作出最適當應對的社會,至少包括台灣和香港等根本不被世衛組織認為是擁有主權的地方,這難道只是巧合?

結論指出,新冠肺炎大流行已是一場深沉悲劇。透過不再仰賴以競爭國家看待世界的全球衛生系統,可以免於進一步的痛心疾首。世人需要換個角度,專注在衛生工作者、研究人員和社區之間建立由下而上的跨國互利共生。

在這一點上,主權不能拯救人類,但團結可以。