酷碰券限制電商、超商不能用　經濟部挨轟「這些商家是行動支付用量最大者」

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藍委批酷碰券超商、電商不能用　經濟部：因疫情重創企業可適用

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▲為振興內需市場，經濟部次長林全能(右二)表示，規劃中的酷碰券包括連鎖餐飲業、零售及餐飲等因疫情重創的業別均能適用。（圖／記者林淑慧攝）

▲為振興內需市場，經濟部次長林全能(右二)表示，規劃中的酷碰券包括連鎖餐飲業、零售及餐飲等因疫情重創的業別均能適用。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，衝擊內需型產業，經濟部端出「酷碰券」振興經濟，國民黨立委賴士葆指出，酷碰券限制超商、電商和外送平台不能用，但這些業別的商家是行動支付使用量最大者，經濟部作法根本是「左手打右手」。

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，立法院財委會今天以「因應武漢肺炎疫情有關經濟部主管之紓困振興預算規劃運用與執行」為題，邀請經濟部長沈榮津、經濟部次長林全能列席報告並備詢，企業紓困及振興政策也備受外界關注。

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國民黨立委賴士葆質詢時指出，酷碰券限制超商、電商和外送平台不能用，但上述業別的商家恰恰是行動支付使用量最大者，質疑經濟部作法根本是「左手打右手」。

經濟部次長林全能答詢時指出，規劃中的酷碰券可望讓民眾消費有折扣，期待要能刺激消費，目的在於幫助因疫情而受創產業，目前包括連鎖餐飲業、零售及餐飲等業別均能適用，像是寧夏商圈等夜市攤商，目前也已使用行動支付。

依據經濟部規劃，酷碰券發放原則為每人每月上限1千元，發放期間為三個月，將追加預算超過百億元，並待疫情穩定後再上路。

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