台股收盤強漲155點！指數站上9800點大關　Q2走勢看三大指標

▲ 台股。（圖／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台股今（6）日開盤之後一度衝高站上9800點、上漲逾130點，但短短40分鐘內即收斂百點漲勢，回到平盤附近震盪，並翻黑來到平盤之下，但隨後擴大漲勢，終場收在9818點、上漲155點或1.61%，成交量1497.89億元。

電子三雄中，台積電（2330）以275.5元作收、上漲1.47%；股王大立光（3008）收3860元、上漲2.66%；鴻海（2317）收在70.2元、上漲0.29%。

請繼續往下閱讀...

另外，其他權值股如台塑四寶漲幅在2.7~4.3%之間，聯發科也上漲2.1%。

清明連假讓民眾對於疫情擴散的擔憂加深，疫情指揮中心更是提前於10點開疫情說明記者會，讓台股在盤中一度回測平盤，但記者會後並未出現重大負面消息，讓台股10點之後再度點火走高，而今日盤面上仍以抗疫、防疫概念股較為強勢。

兆豐投顧董事長李秀利指出，今天台股走勢主要跟隨美股電子盤上漲，主要是市場等候OPEC減產會議，除了OPEC與俄羅斯外，也希望讓美國同步加入減產，這是本周繼Fed無限QE之後市場最期待的消息。

對於近期選股題材，李秀利表示，只要疫情沒有緩和、歐美狀況持續嚴峻，防疫題材都會一直受到關注。但最近題材越來越多元化，一開始是口罩、清潔劑、耳溫槍相關，現在隨著時間拉長，大家也看到試劑、藥物、疫苗等新題材慢慢浮現。

除了疫情概念股外，李秀利表示，高殖利率、大股東自救庫藏股，以及剛性消費需求（如食品）等題材，都可以持續留意；宅經濟概念股如遊戲、遠距辦公、視訊相關股也都有表現機會。而5G建設概念股也依然是中長線的標的。

李秀利表示，台股第二季走勢將呈現「區間震盪」，且有三方向特別注意，疫情是第一道關卡，若不能緩和，如之前站上9900點都只是跌深反彈。

第二指標要看Fed無限QE效果能否力挽狂瀾，美股上週維持震盪橫向整理，市場對QE還是有正面期待。QE對股市提供很大信心，但若是這信心沒有辦法推升美股指數進一步再衝高，時間一拉長、沒有新題材，利空又還在，大家就會擔心無限QE的效果。接下來還要擔心信心數據，這些數據將反應疫情對美國經濟影響會不會持續到第三季，本來大家擔心疫情對全球經濟成長的衝擊只到前兩季，但如果數據看起來兩季度無法緩解，要延續到第三季的話，就會有更大壓力來源。

第三就是油價，美期電子盤受到重返談判桌的題材發揮效果，預期今晚跟這週美股都比較值得大家正面看待，這週希望能減產，加上本周公布石油庫存數據，都是市場風向指標。