疫情若持續延燒至第4季　勞長許銘春：無薪假人數不排除破2萬

▲勞動部長許銘春今列席立法院財政委員會。（圖／記者李毓康攝）

記者余弦妙／台北報導

台灣國內產業受到新冠肺炎疫情影響，根據勞動部最新統計，3月底實施減班休息（俗稱無薪假）人數攀升到近8000人，創下8年來新高。國民黨立委曾銘宗今（6）日在立法院財政委員會質詢時提問，若疫情延燒到第4季，無薪假人數預估有多少？對此，勞動部長許銘春表示，萬一延燒到第4季，人數不排除突破2萬人。

曾銘宗針對受疫情影響勞工提出質疑，認為勞動部並掌握實際受影響人數，都僅是等到地方政府通報才有數據，認為勞動部應利用大數據掌握實際受影響勞工總數，不應被動等待通報；另外，也要求勞動部必須要提出更完善的紓困方案。

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對此許銘春表示，以目前1-3月減班休息人數近8000人來看，增幅比去年同期增加7%，且以3月單月來看增幅也比去年同期增加26%，以目前的情況看來新冠肺炎疫情確實已經影響勞動就業市場。

許銘春也說，勞動部目前推出的紓困方案中，預估可以穩定180萬-200萬人的就業情況，勞動部已規劃短、中、長期共12項計畫。

曾銘宗進一步質疑，若是疫情延燒至第3季，甚至是第4季，勞動部有預估無薪假人數倒底會到多少？許銘春回應，若是到第3季，減班休息人數一定會突破萬人，一旦延燒至第4季減班休息人數不排除會達2萬人。