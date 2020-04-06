影／台股反彈訊號怎麼看？　專家教你兩項超簡單指標！

記者陳心怡／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）仍在全球持續蔓延，不過目前股市看起來暫時沒有繼續下跌，許多投資人因此在思考是否該進場搶反彈，又或是離止跌不遠了呢？在《雲端最有錢》節目中，資深分析師及財經專家也分析了台股後市，另外也提到判斷台股是否到底的關鍵訊號。

財經專家阮慕驊表示，空頭市場時間少說半年到一年，幅度大約40%~50%，而這次疫情所帶來的嚴重程度，不會小於歷次所謂的大空頭市場的規模，雖然對台股後市並不樂觀，但是股市基本上跌多都會反彈，所以短線上碰到乖離較大絕對會有反彈，但反彈完是否真的會變成回升行情，還有待觀察。

資深分析師董鍾祥指出，如果這次疫情沒有在一年之內沒有做出疫苗量產和控制住的話，空頭市場可能至少要走個4到5年，如果今年疫苗順利量產的話，可能就會縮短到2到3年結束。

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董鍾祥表示，如果要判斷台股是否已經觸底，可以看日、周、月線的RSI和D值。日線的RSI和KD值<20，代表短線底部出現；周線的RSI和KD值<20，代表波段底部出現；月線的RSI和KD值<20，代表長線底部出現。

不過，董鍾祥提醒投資人，目前的操作策略建議日線KD值和RSI降到20以下去搶反彈，但是反彈到50左右就要跑了，不能像教科書說的一樣等到80，因為空頭指標不會上80，因此KD值彈到50千萬要見好就收，不然絕對會大虧錢。