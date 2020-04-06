疫情黑天鵝襲擊外匯市場　瑞銀估亞幣下半年有望復甦

▲新冠肺炎疫情擴散全球，瑞銀預期亞太貨幣2020年下半年有望復甦。（圖／達志／示意圖）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延，衝擊全球經濟，瑞銀（UBS）預期，短期內亞太貨幣將持續波動，不過在全球政府和央行祭出財政、貨幣政策刺激下，2020年下半年亞太貨幣仍有望復甦。

瑞銀財富管理投資總監辦公室亞太區資產配置主管蘇安純指出，不確定性讓風險情緒受到重創，全球和地區各個資產類別大幅回跌，強制平倉、追加保證金和去槓桿進一步加劇投資人的憂慮情緒，後續將取決於疫情後經濟活動將多快恢復正常，以及政府的應對措施是否足夠。

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面對疫情來勢洶洶，投資人關注未來布局方向，瑞銀預期，亞太貨幣短期內持續波動，主要是疫情對全球經濟造成重大衝擊，加上亞太地區受出口驅動，短期內亞太貨幣很可能依然承壓，美元流動性緊縮在短期內為美元帶來了進一步上行動力。

不過，從中期來看，瑞銀認為，仍有望復甦，在全球和區域經濟增長的支持下，預計2020年下半年亞太貨幣有望復甦，全球各國政府和央行採取積極的財政和貨幣政策刺激措施，為下半年強勁回升奠定基礎。

瑞銀分析，一旦疫情回穩，美元資金市場恢復正常，避險和流動性驅動的美元需求應會下降。此外，由於美國聯準會將利率降至接近於零，並可能一直維持到2020年底，美元也失去了息差優勢。