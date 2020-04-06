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鬧鬼郵輪復出！84年歷史「瑪麗皇后號」將做為臨時醫院

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豪華郵輪皇后瑪麗號（RMS Queen Mary）長期停靠在加州長堤（Long Beach），鬧鬼傳聞不斷。（圖／美聯社）

▲1936年就開始載客的瑪麗皇后號，退役後一直停靠在長堤港邊，成為觀光景點。（圖／美聯社）

實習記者賴韻如／綜合報導

英國豪華遠洋郵輪「瑪麗皇后號（RMS Queen Mary）」，曾被《時代》雜誌評選為「世界上10大鬧鬼最兇的地方」第6名。為了因應日趨嚴重的新冠肺炎疫情，近日南加州長堤市（Long Beach）官員提出，擬將這艘擁有84年歷史的瑪麗皇后號作為臨時醫院收治患者。

據《長灘郵報》報導，繼洛杉磯會展中心、長堤市會展中心紛紛改造為臨時醫院之後，長堤市（Long Beach）官員4日發表聲明指出，「目前市府正在計畫協調醫療單位，確保我們隨時都做好準備滿足社會需求，我們也正在研究瑪麗皇后號是否有可能用來分攤醫療壓力，確定後將會宣布。」

豪華郵輪皇后瑪麗號（RMS Queen Mary）長期停靠在加州長堤（Long Beach），鬧鬼傳聞不斷。（圖／翻攝自臉書 The Queen Mary）

▲皇后瑪麗號改建成旅館後，吸引大批遊客入住。（圖／翻攝自臉書 The Queen Mary）

這艘船齡84歲的瑪麗皇后號於1936年至1967年間載著無數乘客穿梭大西洋，第二次世界大戰時曾被改裝為運輸艦，更曾創下單趟載運1萬6000人的世界紀錄，1971年起永久停靠在加州洛杉磯的長堤市港灣，改為結合旅館與餐廳的豪華設施，對外營業。

據悉，瑪麗皇后號在1942年與另一艘船發生相撞意外後，鬧鬼傳聞就不曾間斷，有不少人指出，自己看過一名「白衣女子」在船艙遊蕩，或是半夜在游泳池聽到小女孩的聲音說「來跟我玩！」。然而，這些鬧鬼傳聞卻吸引更多大膽的觀光客，意外成為這艘老船的賣點，更在2008年被《時代》雜誌選為「世界上10大鬧鬼最兇的地方」第6名。

▲ 二次世界大戰後，瑪麗皇后號被改裝成飯店，開放民眾住宿。圖為客房長廊。（圖／翻攝自瑪麗皇后號官網））

▲ 二次世界大戰後，瑪麗皇后號被改裝成飯店，開放民眾住宿。（圖／翻攝自瑪麗皇后號官網）

長堤市長羅伯特．加西亞（Robert Garcia）也於上週五表示，「我們正在竭盡所能，為未來幾周的醫療需求暴增做準備，目前我們已經將醫院以及診所的床位增加了數百張，之後將會持續。」

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