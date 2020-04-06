用Zoom遠距辦公怕被監看　Check Point教你安全四大招

▲Check Point提供了四種方式，教使用者如何安全地使用Zoom。（圖／Check Point提供）



記者邱倢芯／台北報導

目前全球新型冠狀病毒的危機令數百萬人開始居家隔離或檢疫，無法外出工作或從事社交活動。目前全球有多達50%的員工正在居家辦公，不過先前線上通訊平台Zoom被人指出，使用時恐有資料外洩的疑慮；對此，資安廠商Check Point就提供了四種方式，教你如何在享受Zoom的便利性時，免受網路威脅影響。

隨時更新軟體

為保證軟體持續安全有效，使用者必須經常更新Zoom軟體。科技公司在更新產品時不僅會增加新選項和功能，還會修復已發現的產品缺陷和安全性漏洞，如上述的會議竊聽漏洞。與大眾普遍認知不同的是，使用者必須要注意駭客的攻擊並非在安全性漏洞修復後即結束，而是在使用者將軟體更新並執行修補程式之後才停止，因此未更新軟體的使用者仍然容易受到攻擊。

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使用登入密碼

Check Point針對Zoom會議的安全性試驗發現，攻擊者能夠透過猜測Zoom會議連結的隨機數字代碼，在不驚動會議主持人的情況下滲入會議，因此未設置密碼的會議將存在安全性漏洞。Check Point指出，目前Zoom已修復此安全性漏洞，並採納Check Point的建議，現今所有會議均自動受到密碼保護。

另外，除了顯示使用者ID外，使用者在進入會議前也被要求輸入密碼，以提供會議足夠的安全性。但為了擁有全面的安全性保護，邀請與會者加入會議的方式也很重要。

在輸入使用者ID和密碼之外，Zoom還提供另一種安全性較低的參與會議方式。使用者只要按下螢幕底部的「邀請」按鈕，並點選「複製連結」或 「複製邀請」就能發送給與會者。此共用連結的方式不需輸入密碼，任何擁有連結的人均可加入會議，且不會顯示使用者ID或密碼。若能透過 SSO（單一登入）連接到Zoom，則較具安全性保障。

另一種管理加入會議人員的方式是使用「等候室」選項，與會者需透過會議主持人創建的「等候室」進行連接，並由會議主持人逐一確認與會者身分，此功能可在「進階選項」的下拉式功能表中執行。

於通話期間管理與會者

即使使用安全性較低的共用連結選項，也可以透過限制與會者使用鏡頭來防止與會者顯示不當內容。會議主持人可按下「管理與會者」選項決定誰可以使用鏡頭和麥克風。

隨時為會議紀錄影片洩漏做好準備

Zoom允許與會者錄製視訊通話，並在通話結束後可立即匯出影片。此功能在與未出席會議人員進行分享時非常實用，但由於與會者皆可以輕易匯出影片，檔案也較容易落入有心人手中，因此使用錄製工具的安全性有待加強。

為減少使用錄製工具可能帶來的危險，會議主持人可以透過管理與會者視窗，決定哪些與會者能錄製通話。另外也需注意，與會者可能使用外部軟體來錄製通話，因此企業應做好隨時有人錄製通話的準備，並及時採取相對應措施。通話結束後，確保不要將影片上傳共用平台，例如公共開放的資訊共用雲端。

Check Point表示，Zoom平台為在特殊時期內必須居家辦公的人們提供許多便利功能，企業應意識到可能存在的風險，並善用平台上的功能以確保通訊安全。