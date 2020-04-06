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防疫有成國際知名度大增　台灣精品趁勢曝光搶商機

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▲▼AI機器人主題吸引參觀者目光-2019年德國柏林消費電子展台灣精品館。（圖／貿協提供）

▲防疫有成國際知名度大增，台灣精品趁勢曝光搶商機。（圖／貿協提供

記者余弦妙／台北報導

臺灣防疫成效國際間有目共睹，外貿協會透過全球外館努力，讓台灣精品於此同時在國際重要媒體獲得大量曝光報導，趁勢宣傳我國優質產品，協助廠商爭取商機。

貿協指出，有日本買主看到獲台灣精品防疫物資「額溫槍」的報導後，立刻透過福岡台貿中心表示採購意願。貿協表示，4月起開放出口後，將安排業者進行洽談，第一時刻抓緊商機。據統計，過去6週內密集不間斷的國際報導，台灣精品獲國內外媒體總露出的中英文相關新聞共795篇，觸及8億0,994萬人。

請繼續往下閱讀...

搭配防疫消息，台灣精品引發各國媒體自主報導，例如馬來西亞媒體TheSunDaily報導臺灣精品關於醫療保健行業的專題，文中對於臺灣在智慧醫療產業上實力和發展皆多所著墨，引發當地醫療相關業者對於臺灣精品廠商如明達醫學科技、華廣生技、真茂科技的產品及技術高度詢問。

而台灣精品獲獎產品LUFT Cube稻穗個人空氣清淨器獲德國媒體ComputerBild青睞，專文報導新冠肺炎期間，空氣淨化的重要性，讓業者產品知名度在歐洲市場知名度倍增。

隨著新冠病毒肺炎疫情爆發引起全球產業停滯效應、商業活動趨緩，對臺灣也造成衝擊，間接影響國際買主對臺灣產業、採購臺灣產品的信心；為傳遞正確的臺灣產業訊息、強化傳統產業轉型的免疫體質，並提振臺灣企業的士氣，經濟部國貿局委託外貿協會，自2月起台灣精品即以運輸金屬、運動居家、智慧機械、電子資通訊及醫療照護等5大產業為題，竭力透過各式管道傳送防疫新聞、第一手臺灣產業及最新趨勢的台灣精品資訊。

而在「小兵立大功 臺灣醫療防疫一把『罩』」跟「工具機業助攻，臺灣將成全球第2大口罩生產國」兩篇新聞中，台灣精品帶著國內外民眾及粉絲認識火速成軍、超能的口罩國家隊以及幕後的推手，網路廣傳熱度不斷，台灣精品馬來西亞粉絲頁更湧進近250則的積極回應與詢問，把華新、中衛、康匠等台灣口罩廠，工具機及機械業者如哈伯精密、東台精機、台灣瀧澤、東捷、靄崴、上銀、台灣引興、普森精密、協易、三鋒、永進、亞崴等台灣精品得獎及品牌企業一口氣推舉至國際。
 

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