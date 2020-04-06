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台灣大、亞太員工曾赴11景點需「居家上班」　中華電、遠傳、台灣之星要求自主管理　

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▲武漢肺炎日趨嚴重，台北市民於寒流來襲戴口罩防範。（圖／記者林敬旻攝）

▲針對清明連假曾經到過11大景點的員工，有三家電信業者要求員工做好自主健康管理，另外二家業者則直接要求員工須在家上班。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者邱倢芯／台北報導

為了因應清明連假時，政府針對國內11大旅遊景點所發佈的國家級警報，有許多企業都紛紛要求曾到過國家級警報提及的11個景點的員工須居家辦公，而電信業者也不例外。

《ETtoday新聞雲》記者詢問了五家電信業者，是否會針對國家級警報做出因應措施，中華電、遠傳與台灣之星表示，連假期間有到過11大景點旅遊的同仁，須做好自主健康管理，進入辦公處所全程需配戴口罩，並保持社交距離。而台灣大及亞太則指出，會要求連假到過11個景點的員工在家上班。

請繼續往下閱讀...

中華電信
因應疫情防疫需要，中華電信同仁於清明連假期間有至11景點旅遊者，須在上班場所配戴口罩，並保持社交距離，同時每日測量二次體溫，確實做好自主健康管理。若發覺身體不適，須向所屬主管、職安及人資單位回報，並立即就醫，同時向醫師告知旅遊史。

台灣大哥大
針對這次的國家級警報，台灣大表示，向來重視並積極回應疫情發展超前部署，自二月份開始啟動異地備援、三月實施以線上會議取代實體會議，並分批測試居家辦公。這次因應政府發出國家警告旅遊地區，請曾經前往的同仁居家工作並自主健康管理14天，以照顧全體同仁健康、不影響工作績效和同仁工作權益前提下，積極回應政府的防疫措施。

遠傳電信
而在遠傳電信方面，已向同仁公告，若於清明連假期間赴國家警告的11處熱門景點，需14天健康自主管理，進入辦公處所全程需配戴口罩，並保持社交距離。

台灣之星
台灣之星要求員工，若於清明連假期間（4/1下班後～4/5）自身或同住親友曾經前往政府發出國家警告人潮密集旅遊地區者，要求確實配戴口罩並保持社交距離並每日監控身體狀況；若有出現呼吸道、腹瀉或失味/嗅覺等症狀，將請該員工進行居家自主健康管理或立即就醫，以配合國內疫情控制。

亞太電信
亞太考量清明連假期間人潮移動頻繁，許多景點人潮眾多，恐造成防疫漏洞；為了因應政府針對11大旅遊景區發出國家警報，進行相關對應的措施，凡4/2到4/5期間曾前往其所載之11個景點的同仁，即日起居家自主健康管理，暫緩出勤，先進行居家辦公。

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