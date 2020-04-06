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勞保退休金申請後何時入帳？　勞保局一次說清楚

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▲▼勞保,勞工保險局,勞保局,勞保條例,老年給付,職災保險,年金改革,勞保基金,勞保年金。（圖／記者李毓康攝）

▲勞保老年年金使在保險人提出申請當月開始按月發給，並在次月底入帳。（圖／記者李毓康攝）

記者余弦妙／台北報導

退休後所申請的勞保老年年金最快可以何時收到呢？對此，勞保局指出，勞保老年年金在被保險人提出申請當月開始按月發給，並在次月底入帳。

勞保局表示，勞保老年年金若是申請月領，當申請手續完備，符合請領規定，經計算每個月應領金額後，從寄送申請書向勞保局提出申請的當月起開始按月發給，並於次月底入帳，發到領取人死亡當月止。因為第1次和最後1次的年金，都是以每個月的應領金額全數發給，而且年金是持續性發給，所以在次月底入帳，並不會影響被保險人領取勞保老年年金的權益。

請繼續往下閱讀...

舉例來說，勞工退職退保日期是108年10月2日，同年10月2日申請，勞保老年年金則從10月起開始按每個月應領金額全數發給，並於11月底入帳。每個月領取的勞保老年年金，都是在每個月的最後2個工作日內入帳。若這名勞工在126年9月2日死亡，死亡當月的年金，也是在126年10月底全額發給，如果入帳前他的帳戶已經結清，則改由繼承人領取。

勞保局進一步表示，申請當月的判斷是由「勞工保險老年給付申請書及給付收據」如果是以郵寄方式送勞保局者，將以原寄郵局的郵戳日期為準；如果是以親自送件方式送勞保局或勞保局各地辦事處者，將以勞保局或勞保局各地辦事處的收文章日期為準。

另外，勞保局也說，若是在當月最後1日退休，勞保老年年金則是從次月開始發給，因為勞保老年年金，是以退職退保的翌日才具備請領資格，所以在當月最後1日退休者，退休當月不會發給勞保老年年金，是從退休的次月起開始按月發給，並在退休後的第2個月底入帳。

例如被保險人離職退保日期是9月30日，要10月1日才具備請領資格，所以9月30日離職退保同時申請勞保老年年金者，勞保老年年金是從10月起開始按月發給，並於11月底入帳。

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