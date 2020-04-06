抵不過「這原因」！安倍5天內態度180度大轉變　終鬆口宣布緊急狀態

▲安倍晉三5日晚間終於坦承，將在近日宣布進入緊急狀態。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

受新冠肺炎疫情影響，日本政府5日終於鬆口，最快有可能在7日宣布緊急命令，8日起正式實施。然而事實上，就在1日的參議院預算委員會上，首相安倍晉三才信誓旦旦地說，「現在還不是發表緊急狀態的時候。」誰知道事隔5天態度竟然180度大轉變，連忙召開會議聽取專家建議，以制定緊急狀態細則，對此，日本官邸內部人士也透露了安倍會突然決定發表緊急狀態的主因。

根據《日本新聞網》報導，日本首相安倍晉三正式宣布，最快7日將發佈緊急命令，希望能藉此控制疫情。自疫情逐漸失控以來，醫療資源瀕臨崩潰，有多方聲浪共同呼籲政府盡快宣布進入緊急狀態，但日本政府卻礙於經濟影響，遲遲不敢下決定，更多次堅稱，「現在還不是時候」。

▲疫情最嚴重的東京醫療資源嚴重不足。（圖／路透）



安倍晉三1日才在參議院預算委員會上稱，「按照目前的狀況，還不需要宣布緊急狀態。」沒想到5日卻突然對外表示，將在近日內宣布緊急狀態。根據日本官邸內部人士透露，會讓安倍突然改變心意的主因正是醫療資源分配的問題。東京都近日確診數暴增，自4日起，更是連續3天單日新增人數破百，而東京的病床也快接近飽和，醫療人力嚴重不足。

安倍晉三6日將會持續會同專家召開諮詢委員會，訂定詳細適用地區與時間。據了解，目前將會以疫情最為嚴重的首都圈(東京、千葉、埼玉、神奈川)與大阪地區為對象，時間短則3週，長則6個月。

根據《新型流感等對策特別措施法》，日本政府一旦宣布進入緊急狀態，該地區的學校、電影院、體育館以及旅館等皆必須暫停營運，而販售食物、醫藥品或生活必需品的商店與金融機構則不受管制，此外，政府也可隨時徵用民間土地與建築物作為臨時醫療設施使用。