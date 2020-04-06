組裝只要2分鐘！蘋果推出「醫用防護面罩」贈醫護　目標每周產百萬個

▲ 庫克親自說明蘋果推出的醫用面罩。（圖／翻攝自推特／@tim_cook）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情陰影籠罩全球，許多國家出現醫療物資短缺問題。美國蘋果公司（Apple Inc.）執行長庫克（Tim Cook）美東時間5日宣布，蘋果為醫護人員設計出一款醫用面罩，號稱2分鐘內可以組裝完成，目標是每周生產100萬個。

庫克在推特上傳一段影片表示，蘋果致力於支持全球應對新冠肺炎，結合全公司的產品設計師到包裝團隊的努力，設計出一款醫療用防護面罩，本周計畫發出100萬個，此後每周生產100萬個。

庫克說明，這款醫用面罩的原料來自美國及中國，經扁平包裝，每箱有100個，組裝所需時間不到2分鐘，可依個人需求調整鬆緊。首批產品已經在上周送到矽谷的凱撒醫院（Kaiser Hospital），醫生的回饋都很正面。

此外，蘋果在疫情爆發後首先透過供應鏈在全球採購口罩，目前取得超過2000萬個，正和各級政府合作，確保這些資源能夠運往有需要的地方。庫克提到，希望蘋果能以獨特的方式提供幫助，滿足醫護人員最迫切的需求，最後感謝所有配合防疫措施的民眾和在前線奮鬥的人員。