　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

組裝只要2分鐘！蘋果推出「醫用防護面罩」贈醫護　目標每周產百萬個

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼蘋果推出醫用面罩。（圖／翻攝自推特／@tim_cook）

▲ 庫克親自說明蘋果推出的醫用面罩。（圖／翻攝自推特／@tim_cook）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情陰影籠罩全球，許多國家出現醫療物資短缺問題。美國蘋果公司（Apple Inc.）執行長庫克（Tim Cook）美東時間5日宣布，蘋果為醫護人員設計出一款醫用面罩，號稱2分鐘內可以組裝完成，目標是每周生產100萬個。

庫克在推特上傳一段影片表示，蘋果致力於支持全球應對新冠肺炎，結合全公司的產品設計師到包裝團隊的努力，設計出一款醫療用防護面罩，本周計畫發出100萬個，此後每周生產100萬個。

庫克說明，這款醫用面罩的原料來自美國及中國，經扁平包裝，每箱有100個，組裝所需時間不到2分鐘，可依個人需求調整鬆緊。首批產品已經在上周送到矽谷的凱撒醫院（Kaiser Hospital），醫生的回饋都很正面。

此外，蘋果在疫情爆發後首先透過供應鏈在全球採購口罩，目前取得超過2000萬個，正和各級政府合作，確保這些資源能夠運往有需要的地方。庫克提到，希望蘋果能以獨特的方式提供幫助，滿足醫護人員最迫切的需求，最後感謝所有配合防疫措施的民眾和在前線奮鬥的人員。

ET快訊
爺奶染疫傳4歲孫！幼兒園停課　匡列接觸者175人、45人居家
LIVE／4歲童染疫北部1公幼停課全面消毒　指揮中心說明
清明連假群聚感染？台大曝未來兩週「這指標」是關鍵
重要公告／新聞雲App「T點搶換東森幣」！最新優惠版本釋出快
韓國夫妻居家檢疫落跑　沒地方住擺爛喊「付不出30萬罰金」今起
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

世衛無視台灣　外媒：世界付出代價

蘇梅島明起「封島」直到月底！旅客須提供健康證明　來自疫區者隔離14日

組裝只要2分鐘！蘋果推出「醫用防護面罩」贈醫護　目標每周產百萬個

日本「不明感染源」案例暴增　專家憂：下一波蔓延高峰期就要來了

《彭博》：抗疫明星台灣「卻走不進WHO大門」　反獲國際一面倒支持

珊瑚公主號再添1死！　美禁止遊輪乘客船員搭國內航班「居家隔離14天」

直擊曼哈頓街頭瀰漫死亡氣息　超長貨櫃改太平間..臨停路邊毛骨悚然

影／日本「緊急狀態」傳最快週三起實施！ 政府忙澄清：絕不等於封城

紐約州單日新增死亡數首降　川普認定「美國疫情趨緩」…被紐約州長打臉！

美CDC建議戴口罩　川普才稱「不打算戴」又改口：認為重要就會戴

《夫婦的世界》諷小三：老公只是排洩　金喜愛勾好友老公上床..劇情超展開

手持有口罩不戴！大媽進捷運遭攔 嗆「又沒生病」警怒吼：妳亂很久

Lisa老師嚴格再上線！！　嚴肅：妳應該對妳同學感到抱歉

基隆8歲女童集70片口罩贈警　超萌娃音提醒：要小心注意安全

半夜巷弄追逐...檢舉達人沿路大叫 車主錄影反制：我陪你跑到天亮

強迫中獎？成田機場隔離一晚14萬！ 暖地勤幫處理還塞1千日圓祝福台人

酸台灣捐200萬個口罩就成民主典範　華春瑩：看來美國的標準真的不高

Lisa嚴格要求練習生動作到位「再一次」！　親自示範：希望我的經驗能幫到她們

「每天早晨畫面」讓網友們超羨慕　白柴瞇眼咬毯毯迎接媽：早安♥

韓國夫妻無視檢疫落跑+拒收罰單　「沒權控制我」指控台灣侵犯隱私

世衛無視台灣　外媒：世界付出代價

蘇梅島明起「封島」直到月底！旅客須提供健康證明　來自疫區者隔離14日

組裝只要2分鐘！蘋果推出「醫用防護面罩」贈醫護　目標每周產百萬個

日本「不明感染源」案例暴增　專家憂：下一波蔓延高峰期就要來了

《彭博》：抗疫明星台灣「卻走不進WHO大門」　反獲國際一面倒支持

珊瑚公主號再添1死！　美禁止遊輪乘客船員搭國內航班「居家隔離14天」

直擊曼哈頓街頭瀰漫死亡氣息　超長貨櫃改太平間..臨停路邊毛骨悚然

影／日本「緊急狀態」傳最快週三起實施！ 政府忙澄清：絕不等於封城

紐約州單日新增死亡數首降　川普認定「美國疫情趨緩」…被紐約州長打臉！

美CDC建議戴口罩　川普才稱「不打算戴」又改口：認為重要就會戴

防疫義消動起來！　協助市府宣導社交距離

張育成結束檢疫與孕妻團聚　自主隔離7天將回母校訓練

明道哥欠賭債百萬帶妻小輕生同死　殺人罪不起訴…追債組頭另案偵辦

【廣編】遠端辦公、線上教學　台灣大「好速專案」行動+光纖費用省一半

觀光局長被拔！林佳龍重砲轟：危機處理失敗「還誤導指揮中心」

苦苓／疫情蔓延中值得安慰的33件事　包括不用開冗長又沒效率的會

還不知道2020母親節要買什麼？SK-II春日娃娃青春露限定版超萌上市　不蒐整組對不起自己哪！

騎樓變產房！　台中少婦等不及了　4未婚男警消初體驗直呼難得

世衛無視台灣　外媒：世界付出代價

爺奶染疫傳4歲孫「家庭群聚」幼兒園停課、匡列接觸者175人

國中生排隊玩鬼屋鬧哄哄... 他突喊2個字！嚇到瞬間安靜

國際熱門新聞

護士高燒值班12小時！下班後死在床上

父親遺像被當「商場地磚」隨意踩

結婚51年　確診夫妻相隔6分鐘分別離世

更／安倍最快周二發布「緊急事態宣言」

韓媒：2個男人在疫情下守住台灣

強生確診10天宣布：到醫院進行「例行檢查」

義大利小鎮測試血液病毒　70％人呈陽性

羅斯福號航母艦長「新冠病毒陽性反應」！

即／利比亞前總理確診病逝　享壽68歲

美國前參議員甘迺迪家人失蹤　判定死亡

南韓：吞退燒藥通過檢疫要重罰

美警告：14天內「死病慘重」如珍珠港、911

英國女王發表演說打氣：防疫將會成功

彭博：台灣成抗疫明星　獲國際大力支持

更多熱門

相關新聞

確診謠言慘害停14天　醫師曝診所電話被打爆

確診謠言慘害停14天　醫師曝診所電話被打爆

高雄市鳳山五甲一家診所因為「新冠肺炎」確診病例前往就醫的謠言，被迫停業14天後，就在6日當天復業，一大早門口就來了幾名求診的病患，其中一名男子幫診所抱不平，表示醫師人真的很好，根本被謠言害慘了；診所執業的李醫師也出面向《ETtoday新聞雲》表達自己的心情：「因為恐懼！診所電話都被打爆了。」

鋼鐵龍頭嚴防疫情破口　中鋼：居家辦公規劃中

鋼鐵龍頭嚴防疫情破口　中鋼：居家辦公規劃中

防破口！逛夜市、市場也要戴口罩

防破口！逛夜市、市場也要戴口罩

防疫有成國際知名度大增　台灣精品趁勢曝光搶商機

防疫有成國際知名度大增　台灣精品趁勢曝光搶商機

《大白鯊》女星新冠肺炎91歲病逝

《大白鯊》女星新冠肺炎91歲病逝

關鍵字：

世界疫情2019新型冠狀病毒新冠病毒新冠肺炎COVID-19蘋果口罩

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／疫情有變化？　指揮中心記者會提前至10：00召開

曾到11景區　校：學生先請假1周

五一連假是否取消？陳時中回應了

蔡波能出生5天「又出狀況」

14 天內不要接近連假出遊的人

護士高燒值班12小時！下班後死在床上

女歌手遭捲聯結車亡　男友心碎PO文

快訊／指揮中心宣布：連假曾至人潮擁擠場所「自主健康管理14天」

連假和朋友聚餐咳嗽、喉嚨痛　醫：大量篩檢潮將出現

小龐「不捨志村健離開」畫面曝光

陳時中提彈性上　內政部6日執行

更／紐約動物園首傳「老虎驗出陽性反應」！

拳王19歲女兒「怒捅小三」吃牢飯

女獨遊台被困…結果慘睡野柳帳棚

雷／《夫婦的世界》金喜愛睡的竟不是老公

更多

最夯影音

更多
《夫婦的世界》諷小三：老公只是排洩　金喜愛勾好友老公上床..劇情超展開

《夫婦的世界》諷小三：老公只是排洩　金喜愛勾好友老公上床..劇情超展開
手持有口罩不戴！大媽進捷運遭攔 嗆「又沒生病」警怒吼：妳亂很久

手持有口罩不戴！大媽進捷運遭攔 嗆「又沒生病」警怒吼：妳亂很久

Lisa老師嚴格再上線！！　嚴肅：妳應該對妳同學感到抱歉

Lisa老師嚴格再上線！！　嚴肅：妳應該對妳同學感到抱歉

基隆8歲女童集70片口罩贈警　超萌娃音提醒：要小心注意安全

基隆8歲女童集70片口罩贈警　超萌娃音提醒：要小心注意安全

半夜巷弄追逐...檢舉達人沿路大叫 車主錄影反制：我陪你跑到天亮

半夜巷弄追逐...檢舉達人沿路大叫 車主錄影反制：我陪你跑到天亮

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面