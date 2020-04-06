紐約醫院成戰場！急診室外絕望醫護抬頭望天　橘色屍袋堆滿冷凍車

▲ 威科夫醫院內可見屍體。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國為全球新冠肺炎（COVID-19）疫情最嚴重的國家，全境累計33.6萬人感染。重災區紐約州確診個案達12萬例，死亡人數也飆升至8327人。各地醫院氣氛緊張，紐約市布魯克林區一家醫院外隨處可見橘色屍袋，畫面怵目驚心；皇后區一名穿著防護服的醫護人員被拍下偷閒到戶外喘口氣的照片，令人不捨。

▲▼ 醫院外的屍體被運到冷凍車上。（圖／路透）

根據《路透社》照片，布魯克林區威科夫高地醫療中心（Wyckoff Heights Medical Center）內幾名死者遺體還在擔架上，蓋著橘色屍袋。其他照片顯示，醫護人員穿著全套防護服，推著擔架將屍體運送至冷凍車，也就是醫院外的臨時停屍間，其中可見數十個屍袋，一個疊著一個。

▲ 醫護人員到急診室外稍作休息。（圖／達志影像／美聯社）

皇后區艾姆赫斯特醫院（Elmhurst Hospital）是疫情最嚴重的醫院之一，一名醫護人員被拍下從頭到腳穿著防護裝備、趁休息時間低頭走出急診室的模樣，先是將手握拳、抵在綠色的牆上，接著轉過身、抬起頭，對著天空張開雙手。《紐約郵報》報導，這名絕望的醫護人員在休息時間向上帝求援。

經營艾姆赫斯特醫院的紐約市健康與醫院公司（New York City Health and Hospitals Corporation）稱其為「這場危機的中心」，急救專家則向《華盛頓郵報》透露，那裡就像是戰場，病人人滿為患，物資嚴重短缺。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。