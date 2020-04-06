金融業防堵連假破口　11景點旅遊史員工改居家辦公2周

▲清明連假熱門景點湧現人潮，多家金控要求員工曾去過11個熱門景點，今起須居家辦公12天。（示意圖／記者季相儒攝）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，4天清明連假引爆國內旅遊熱潮，金融機構率先應變，富邦金昨開第一槍，宣布員工假期曾到指揮中心點名的11個熱門風景區，今起開始居家辦公12天，各家金控也都繃緊神經，紛紛急查員工旅遊足跡，展開相關因應措施。

中央流行疫情指揮中心4日針對11個熱點風景區發送防疫警報，提醒民眾一定要保持社交距離以及配戴口罩。上述的11個風景區及景點，包括阿里山森林遊樂園、花蓮東大門夜市、嘉義文化路、台南關子嶺、虎頭埤、烏山頭水庫及湖境渡假會館等埤塘風景區、高雄興達港、旗山老街、雲林北港朝天宮等10處、屏東縣南州鄉以南（含墾丁觀光景點）。

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富邦金率先於5日晚間宣布，要求旗下員工或同住親友在4月2日至4月5日去過政府細胞簡訊所載的11個國家級警報景點，無論是否過夜，須於4月6日至4月17日改為居家辦公。

國泰金也表示，嚴峻疫情當前，只要有助於疫情控制與防範的作為，國泰很樂於努力做好各個相關措施；根據國泰金調查，連假期間去過防疫中心公告的11個熱門景點的同仁，金控加各子公司約近1200位，已通知全部居家辦公2周，而其他正常上班的同仁則全部全程帶口罩辦公，且早晚必需量測體溫。

中信金則考量清明連假期間人員互動頻繁，許多景點人潮眾多，因此金控轄下各單位今晚已開始調查同仁清明連假期間旅遊史，加強落實自主管理，並要求全體同仁4月6日起至4月17日於上班時間全天候戴口罩，並將視疫情狀況採取相關因應措施。

台新金也正研擬相關措施，昨天已對員工進行旅遊足跡調查，目前要求曾到過11個熱門風景區的同仁全天候戴口罩；新光金昨晚也全面啟動調查作業，連假期間員工或同住親友曾去過政府所公布的11個風景區，也須改為居家辦公12天，目前也研議相關配套。

至於外銀也嚴陣以待，星展銀行指出，昨天已向同仁進行旅遊史調查，曾到過11個熱點風景區者，今天起開始在家辦公；若曾接觸到過這些景點的親友，也須居家辦公。

渣打銀行也表示，連假期間出遊（含同住親友）的同仁要通報公司然後居家辦公，其他措施有建議同仁加強落實自主健康管理，包括辦公室內「全天」配戴口罩、進出辦公室量測體溫、注意清潔手部與消毒。

為降低接觸感染風險，花旗銀行已於昨晚針對同仁是否於清明連假期間前往中央疫情指揮中心公布的11個國家級警報熱門景點進行調查，若同仁或同住親友於連假期間曾前往上述景點者，從返回日起，進行居家辦公14天；也建議員工上班時請全程戴口罩，以保護自己與其他人的健康。