直擊曼哈頓街頭瀰漫死亡氣息　超長貨櫃改太平間..臨停路邊毛骨悚然

記者任以芳／綜合報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情衝擊全球，紐約成為美國重災區之一。來自北京的部落客《單小靖兒在紐約》直擊曼哈頓街頭，她拍到當地醫院資源緊張，救護車到處穿梭，市區路邊停了好幾輛超長貨櫃車，改建成臨時太平間，畫面讓人看了毛骨悚然。

新冠肺炎（COVlD-19）疫情衝擊全球，紐約成為美國重災區之一。來自北京的部落客《單小靖兒在紐約》直擊曼哈頓街頭，她拍到當地醫院資源緊張，救護車到處穿梭，市區路邊停了好幾輛超長貨櫃車，改建成臨時太平間，畫面讓人看了毛骨悚然。

根據大陸中新社報導，生活在曼哈頓的北京部落客《單小靖兒在紐約》，近日特地開車深度直擊當地現況。影片記錄東邊中城區路邊，停放一整排的白色大型冷凍貨櫃車，根據部落客描述，「因為醫院沒有地方停放這麼多大體，近期陸續調來了85輛冷藏車改建成臨時太平間，據悉能存放3600具大體。」一旁還有搭建運送大體的臨時通道。

▲路邊掛上只有火葬場殯葬人員可以停車告示。（圖／中新社授權／影片來源:單小靖兒在紐約）

臨時太平間附近路口，掛上只有殯葬人員可以停車的指示牌，讓人心情沉重。影片的街頭有不少醒目的急診（Emergency）牌子，醫院門口停滿救護車。部落客《單小靖兒在紐約》說，「每隔五分鐘就能聽到救護車的聲音。救護車來的時候，路上的車輛會為他們讓路。每一次救護車的響鈴聲都讓她很揪心。」

▲部落客直擊，工作人員沒穿防護衣，接送病患進入急診室。（圖／中新社授權／影片來源:單小靖兒在紐約）

部落客《單小靖兒在紐約》還拍到一台美國聯邦的救護車，工作人員正好卸下擔架，並沒有穿上防護服。另一組人員接送年老患者進醫院時，在不確定是否確診情況下，所有人沒有也沒有穿上防護服。現場疑似醫院空間不夠，門口搭建好幾個臨時帳棚，直擊部落客也憂心表示，當地醫療資源出現緊繃狀態，所有第一線醫護人員還在奮戰，也祝福他們和病患都能平安度過危機。