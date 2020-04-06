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員工前往11熱門景點　第一金居家上班　合庫、兆豐不可以接觸民眾

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▲▼一銀總行。（圖／記者吳靜君攝）

▲員工到國家級警報11景點，第一金啟動居家上班。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部長蘇建榮今（6）日表示，防疫中心發布國家級警報11個熱門景點時，財政部就與公股金控聯繫，其中第一金率先啟動居家上班；兆豐金、合庫金則相關員工不可以站到第一線，接觸到客戶或者民眾。

擔心連假後出現新冠肺炎（COVID-19）疫情擴散，衛福部長陳時中表示，連假期間不限曾經涉足11處警報點，只要有旅遊史及症狀建議不要上班上學。民進黨立委林楚茵質詢時問及，已經有民營金控宣布，員工去國家級警報11景點的員工，今天都要先居家上班，但是公股銀卻沒有，是硬體跟不上，還是有其他原因。

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財政部長蘇建榮回應，根據他的了解，第一金已經啟動，有到國家級警報11景點的員工，必須要居家上班，但是像是合庫金、兆豐金，財政部昨日也指示，除了要自主管理之外，有去過11景點的員工，不能夠接觸客戶。

但是，是否因為硬體跟不上的關係，公股銀無法實施居家上班？蘇建榮說，這是「一部分原因」，但另一部分原因為公股銀行也身負政策責任，無法跟進。原因在於在疫情期間，公股銀行必須要辦理「紓困貸款」，公股銀辦理紓困貸款業務必須要與民眾接觸。

但是蘇建榮表示，已經要求合庫、兆豐金有去過11景點的員工要隔離出來、不可以到第一線接觸民眾；至於其他公股銀行有進一步措施，財政部也尊重。

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