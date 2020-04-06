她「連續驗出2次陰性」出院後仍復陽！院方急call回隔離

▲北海道一名女子採檢結果「陰復陽」。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本北海道一名女性3月確診感染新冠肺炎，隨即入院治療，沒想到在出院後竟再度「復陽」，目前已被安排重新住院接受治療，而相關單位也著手調查該病患出院後是否有其他親密接觸者，逐一進行通知。截至6日上午，北海道內的確診人數累計194人，痊癒者142人。

根據《日本放送協會》報導，北海道後志地方一名30歲的女性3月26日確診新冠肺炎，之後被安排住院隔離治療。女子住院多日後，醫生判定狀況好轉，因此再度進行兩次篩檢，採檢結果分別於1日與3日出爐，皆呈陰性，並在3日當天被醫生安排出院。

據悉，在女子出院前一天的2日曾經出現發燒症狀（37.7度），所以有再進行第三次篩檢，不過因為隔天就退燒，因此即使第三次篩檢結果還未出爐，醫生仍安排她出院，怎知5日第三次篩檢結果出爐後，竟然「陰復陽」。

北海道當局表示，該名女性病患症狀為輕症，會重新安排入院接受治療，並持續追查出院後是否有親密接觸者。截至6日上午，北海道內的確診人數累計194人，痊癒者142人。

根據厚生勞働省透露，目前確診患者無論症狀輕重皆會被安排入院隔離，等到症狀改善後的48小時，會重新進行採檢，12小時後再次進行採檢，如果兩次的採檢結果皆為陰性，便可以出院。