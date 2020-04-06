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《彭博》：抗疫明星台灣「卻走不進WHO大門」　反獲國際一面倒支持

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中央流行疫情指揮中心，陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心每日召開記者會提供疫情資訊。（圖／指揮中心提供）

記者丁維瑀／綜合報導

《彭博》專欄作者6日寫道，台灣在防疫方面的成功使得各界很難忽視，無論世界衛生組織（WHO）發生何事，台北都在這場戰爭中獲得認可。他認為，雖然台灣長期以來一直受到中國壓制與孤立，但台灣成功控制疫情，透過此舉提升了在全球的地位。

高燦鳴（Tim Culpan）先把時間拉回1月14日，世衛在推特發布消息寫道，根據中國的資訊，初步調查顯示，新型冠狀病毒（Covid-19）沒有透過「人傳人」方式傳播的明確證據。當時兩周以前，台灣卻認知到完全相反的結論。

台灣衛生福利部疾病管制署除了推測此種病毒會人傳人，還透過聯合國機構的相關窗口通知此事。我外交部長吳釗燮（Joseph Wu）告訴高燦鳴，「我們試著從國際衛生條例（IHR）弄清楚武漢發生什麼事，但WHO的回應是『好，我們會看看』，台灣沒有得到回音。」

專欄形容，台灣是對抗這場大流行的明星，卻連WHO大門都走不進去；世衛高級顧問艾爾沃德（Bruce Aylward）接受香港記者採訪時，甚至無法認可台灣的存在，情況相當荒謬。

不過，雖然北京試圖阻止與孤立台灣多年，台灣卻靠著成功控制新冠肺炎疫情而提升國際地位。國際社會也開始形成一種共識，應讓台灣接觸世衛與其他多個機構，就算中國反對的聲音越來越大。

台灣建立自己的衛生體系，採取不同的方式應對疫情，當世衛還在建議不要對中國實施旅行禁令時，台灣已對特定區域實施限制。另外，世衛建議口罩並不是必須的，台灣則加大生產量，並分配口罩給民眾。

專欄指出，被遺棄在國際的荒野對台灣並非什麼新鮮事，只有15國承認台灣是國家。《彭博》專欄作家布蘭茲（Hal Brands）認為，世衛已成為中國外交政策的工具，目標是孤立台灣與其民主政府。

如果有什麼正面消息，就是這種緊急狀況鼓勵了美國、日本、歐盟的官員，都希望迅速擴大與台灣的雙邊關係，藉此學習抗疫經驗。華盛頓駐台北代表上月發布一份聯合聲明，宣布加強共同合作，包括進行研究、開發、科學會議等。

美國疾病管制與預防中心Covid-19國際工作小組負責人貝內特（Sarah Bennett）被問及與台灣的關係時，曾說美方期待繼續與有著疫情經驗的一方分享訊息。另一方面，歐盟則正與台灣中央研究院合作，研發快速篩檢病毒的方法。

1月爆發疫情以來，日本、美國、英國、歐盟與澳洲等國都呼籲，讓台灣參與世衛。專欄最後寫道，總統蔡英文重申台灣可以提供幫助，「而國際社會開始感到認同這一點。」

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