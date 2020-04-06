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不斷更新／企業超前部署　清明連假去過11大景點需「居家辦公」總整理

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▲新冠肺炎疫情升溫，台北捷運將強制民眾戴口罩，違者勸導開罰。（圖／記者林敬旻攝）

▲新冠肺炎疫情升溫，企業要求員工連假期間去過熱門景點要居家辦公或加強管理。（圖／記者林敬旻攝）

記者余弦妙／台北報導

清明連假期間台灣不少熱門景點皆出現大量人潮，中央指揮中心為防止出現防疫破口也針對11處景點發出國家級警報，並要求民眾在這短期間若是有到過這11個景點的也必須自主管理14天。不過，台灣各大企業似乎也跟上政府「超前部署」腳步，紛紛通知員工，連假期間去過熱門景點就要從4月6日起開始進行「居家辦公」。

以下為要求員工「居家辦公」企業整理：

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11：17更新

宏達電，針對中央流行疫情指揮中心發出的「災防告警細胞廣播傳染病警示訊息發送系統」，特別要求連假期間有去過11個警示景點的同仁，必須申請「在家上班」一週，至於其他同仁進入公司則必須全程配戴口罩，並在連假之前就早早警示員工「連假勿出遊」。

東森集團，4/5(日)中午正式發佈集團通告，凡清明連續假期出門旅遊政府4/4(六)細胞簡訊所列明景點的同仁，一律要求加強自主管理，在家居家辦公。同時自4/6(一)開始，所有至公司辦公同仁配合全程戴口罩辦公，並仍要求同仁出入辦公大樓需量體溫、宣導勤洗手，並呼籲同仁如身體不適，應自動向主管報備後居家辦公。

鴻海，已向員工發出通知「若員工4月2日至4月5日清明連假期間，有去過疾管署4月4日所載11大景點者，4月6日起需在家上班自主健康管理7天，確認身體健康無異狀才能進公司。」。

統一集團，今（6）日表示，員工曾至政府於四月四日細胞簡訊所載十一景點或風景區旅遊者，即日起均居家辦公十四天。

台灣大哥大，因應政府發出國家警告的旅遊地區，請曾經前往的同仁居家工作並自主健康管理14天，以照顧全體同仁健康、不影響工作績效和同仁工作權益前提下。

南山人壽，連假期間曾至11處熱門景點區約115位同仁（含眷屬)，於4月6日至4月17日期間居家辦公；同時啟動南山醫護關懷服務，每日請同仁照顧健康，定期向醫護人員回報體温，觀察身體狀況。

▼新冠肺炎疫情升溫，企業要求員工連假期間去過熱門景點要居家辦公或加強管理。（圖／達志影像）

▲▼ 午休時間外出吃午餐的首爾上班族都戴上口罩。（圖／達志影像）

英國保誠人壽，因應清明連假期間，員工掃墓、出遊等活動，大量的人潮聚集，造成防疫隱憂。同仁或駐點廠商本人或其同住家人（或室友）於清明連假期間有收到中央流行疫情指揮中心透過「災防告警細胞廣播傳染病警示訊息發送系統」所發送的訊息者，請於4月6日至4月17日居家自主健康管理（居家辦公），並針對指揮中心發出的景點，另加上台南夜市及老街。

國泰金，經調查發現有1200多人曾到11景點旅遊，因此宣布上述員工6日起必須居家辦公，外勤業務員則是不得外出拜訪客戶，統一採網路或通訊軟體聯繫。

新光金，只要員工到過被點名的11景點，6日起至17日改為居家辦公。

富邦金，所有員工如在清明連假到過指揮中心點名的11個熱點風景區，從6日開始至17日為止，改為「居家辦公」。

另外，中華電信、中信金控、兆豐金控第一金控等，目前均有調查員工是否有到過11熱點旅遊，有旅遊史的員工將加強其自主管理，包含全天候戴口罩等。

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