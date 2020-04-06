防疫旅館9000房即將上線！交通部曝「杜絕感染風險」媒合重點

▲北市防疫旅館北投雅樂軒酒店。（圖／北市觀傳局提供）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐，入境國人必須接受居家檢疫14天，考慮到部分民眾無處檢疫，地方政府協調旅館業者推出「防疫旅館」。交通部次長祁文中表示，觀光局針對防疫旅館，每房每日補助1000元，目前已設立5000房的防疫旅館，另有4000房籌備中，預計目標規劃1.5萬房，將以「獨棟」方式媒合。

祁文中表示，防疫旅館會以「獨棟」方式處理，作為媒合重點，但多數旅館都有許多樓層，不可能因為接了一個檢疫旅客，就不接其他一般旅客，因此會針對旅館內空間加以區隔，杜絕感染風險。

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▲北市防疫旅館北投雅樂軒酒店人員為旅客量體溫。（圖／北市觀傳局提供）

觀光局表示，為了讓居家檢疫的民眾有另一個選擇，地方政府設立防疫旅館，為提高旅館業者加入意願，觀光局預計每房每日補助1000元，該補助計畫預計4月上旬啟動。

觀光局表示，該補助可提供居家檢疫住所，也可提高業者投入誘因，同時增加住房率，一舉兩得，已知大多數業者都有配合意願，目前我國縣市中，以台北市、桃園市、南投縣、台南市、高雄市房間數最多，因此預計防疫旅館數應會相對較多。

觀光局表示，其餘縣市旅館房間數較少，投入補助後應可加強業者參與意願，此舉不只可提供民眾另一個選擇，也可提高旅館住房率，是一舉兩得，希望旅館業也能趁此機會參與防疫工作。