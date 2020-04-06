紐約州單日新增死亡數首降　川普認定「美國疫情趨緩」…被紐約州長打臉！

▲美國總統川普 。（圖／路透）

記者詹雅婷／編譯

美國新冠肺炎（COVID-19）確診人數衝破33.7萬人，累計9634人死亡，但值得關注的是，紐約州單日死亡病例數首次出現下降。總統川普與副總統彭斯表示，這是美國疫情趨緩的跡象，開始看到病例數、住院情況逐漸穩定，但紐約州長古莫抱持反對立場，強調現在下定論為時過早。

彭博報導，紐約州疫情嚴重，在全美國33萬7310例確診個案當中，光是紐約州就有12萬3160人，且紐約市死亡病例來到2472例，高居美國第一。不過，紐約州5日的新增死亡病例數為594例，低於4日的630例，是在連續3天死亡數飆升之後的首次下降，且5日入院的新染疫者已降至574人。

「我們開始看到（控制疫情）進展的曙光」，彭斯5日在白宮記者會上提到，「專家們告訴我不要急於下定論，我並沒有，但我和你們的總統一樣，我是個樂觀的人，充滿希望。」川普樂觀提到，「也許那就是一個好跡象，我們希望情勢能夠有所緩和。」

不過，紐約州長古莫（Andrew Cuomo）認為，現在說紐約州疫情已達高峰還太早，「（統計學家們）下周會告訴你，我們現在的狀況是已經來到高峰，或這只是曇花一現。」紐約市長白思豪（Bill de Blasio）也說，疫情若出現轉機就會立即告知社會大眾，「現在宣布還太早，讓我們祈禱吧，但我們還沒走到那一步。」

古莫進一步提到，紐約醫療體系仍處於嚴重緊繃狀態，部分醫院的呼吸器甚至只有2至3個，社交距離政策必須持續進行，紐約人要待在家中，特別是年長者等族群。