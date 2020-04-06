口罩國家隊發威　沈榮津：連假後日產能挑戰1500萬片

▲為振興內需市場，經濟部長沈榮津今（6）日表示，規劃中的酷碰券可望讓民眾消費有折扣，追加預算達111億元，將待疫情穩定後再上路。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林淑慧／台北報導

口罩追追追！經濟部長沈榮津今（6）日表示，在口罩國家隊與國軍努力下，台灣的口罩產能日趨穩定，口罩中可過濾病毒的「熔噴不織布」，業者將優先供應國內生產，推升連假過後口罩日產能挑戰1500萬片。

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，口罩成為重要防疫物資，立法院財委會今天以「因應武漢肺炎疫情有關經濟部主管之紓困振興預算規劃運用與執行」為題，邀請經濟部長沈榮津列席報告並備詢，對於口罩防疫物資也備受外界關注。

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沈榮津表示，過去台灣的口罩日產量約188萬片，是口罩的進口國，但短短一、兩個月內，已經突破1300萬片日產量，連假過後，更要挑戰1500萬片的水準。

經濟部表示，台灣行有餘力，以類似捐出一日所得的方式，用1000萬片口罩，支持其他國家的醫護人員，為全世界的防疫工作貢獻心力，也讓世界看到台灣製造的實力。

另一方面，口罩原料供應商也是口罩國家隊的關鍵角色。經濟部提到，醫用口罩第2層可過濾病毒的「熔噴不織布」，先前被搶貨哄抬價格，目前國際行情已飆漲到原先的8至10倍。

沈榮津強調，對於台灣有能力製造熔噴布的企業配合政府，優先把產能提供給國內使用，經濟部對廠商的協助感到「足感心」。