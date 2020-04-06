美國無症狀護理師兩次要求檢驗遭拒　孤獨死在家中…結果呈陽性

▲埃瓦爾德生前總是想著幫助他人，熱愛生命。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者丁維瑀／綜合報導

美國密西根州護理師埃瓦爾德（Lisa Ewald）先前照顧一名確診患者時沒戴口罩，她自覺受到感染，3月下旬兩度請求醫院讓她進行病毒檢驗，然而當時她沒有顯露太多症狀便被拒絕。等到可以檢測時，她的病情快速惡化，最後孤獨一人在家中病逝。

埃瓦爾德生前在位於底特律的亨利福特醫院（Henry Ford Hospital）任職護理師，就在她54歲生日前夕，她的遺體被友人發現。親友形容，埃瓦爾德一直懷抱著樂觀性格，本身患有氣喘，雖然健康狀況並不是很好，還是願意去幫助他人，把人生都獻給醫療。

據了解，埃瓦爾德過去20年都在同家醫院擔任護理師，先前她曾照顧一名病患，患者的陽性檢驗結果後來才出爐，她當時並沒有戴口罩。直到3月下旬，她詢問院方職員能否讓她進行檢測，但因為沒有出現症狀而遭到拒絕。

Before her death, emergency room nurse Lisa Ewald told friends she had been refused coronavirus testing twice before being found dead in her home last week.https://t.co/pzH3zBa1mj — news.com.au (@newscomauHQ) April 6, 2020

隨後，埃瓦爾德的病症開始惡化，她失去嗅覺與味覺，終於可以檢驗時已錯過治療時機，結果她也證實確診，還出現持續發燒、咳嗽症狀。她1日被發現死在家中，好友進門發現她躺在客廳沙發上，叫也叫不醒。

亨利福特醫療體系發言人事後表示，無法用言語來形容悲傷的心情，至於有關員工是否接受檢驗，必須嚴格遵守美國疾病管制與預防中心（CDC）指導方針。CDC現階段建議，只有員工出現症狀時才必須進行檢測。