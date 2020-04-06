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紐約急診室40分鐘6人心臟驟停　太平間沒位置…年輕患者嚇到狂哭

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▲▼新冠肺炎（COVID-19）疫情重創美國紐約。（圖／路透）

▲新冠肺炎疫情重創美國紐約。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

美國成為新冠肺炎（COVID-19）病例數最高的國家，CNN深入紐約醫療現場，發現一處急診室在40分鐘內就有6名患者心臟驟停，4人在出急診室以前死亡，且不到一小時，醫院警報系統就響了5次，要求人員緊急搶救垂死的患者。

呼吸治療師伊森（Julie Eason）接受採訪時表示，患者病情嚴重，一下子就有可能失去這些人，前一刻還能跟他們說話，幾分鐘後便要把管子放到他們喉嚨裡。

CNN前往紐約市的布魯克林大學醫院，收治的都是確診新冠肺炎的患者；此前紐約州長古莫（Andrew Cuomo）下令3家醫院全力應對這種新型冠狀病毒，這是其中一間。

院內沒有任何時間可以休息，CNN記者看見一名醫護人員包起遺體，不到30分鐘，遺體被運到其他地方，整個空間進行消毒，還有一名重症男子在咳嗽，臉上戴著供氧面罩。

前來急診的病患都感染Covid-19，除了病情嚴重，也面臨較高死亡率；近25%被送到醫院的患者已經病逝。急診室內科醫師帕拉迪諾（Lorenzo Paladino）說，高死亡率並不是醫院的問題，「疾病的本質就是這樣。」

醫院近400名患者中，其中90%超過45歲、60%超過65歲，但小孩也不能倖免，院內最小的病患才3歲。帕拉迪諾感嘆，一些20多歲的年輕病人住院，沒見過這種場景，只能落淚。

弗隆吉（Robert Foronjy）是紐約州立大學下州醫學中心肺科與重症護理醫學主任，他回憶，3周以前他的生活還很正常，「這幾乎是在一夜之間發生的。」他說，疫情對每個人來說都很艱難，他特別同情沒有機會與摯愛道別的患者。

由於太多病患突然病逝，院方外面停了兩輛卡車來放置遺體，醫院的太平間已經沒有空間。負責處理太平間事務的麥吉利庫迪（Michael McGillicuddy）認為他可能還需要調度更多輛卡車，「這是我見過最糟糕的情況。」

 
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