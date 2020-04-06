雅加達3月葬禮「激增40%」！　首長懷疑官方低估疫情死亡人數

▲雅加達3月葬禮次數增4成。（示意圖／Photo by Rhodi Lopez on Unsplash）



實習記者賴韻如／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐，東南亞地區疫情也相當嚴重，有數據顯示，印尼首都雅加達在3月舉行的葬禮次數，比2018年以來任何一個月份都還要高出40%。對此，雅加達首都特區首長阿尼斯表示，這個數據表明了新冠肺炎的死亡人數可能比官方報導的還要高出許多。

據CNA報導，截至週五，印尼的確診總數達到1986人，死亡人數為181，是僅次於中國以外的亞洲國家，其中，印尼首都雅加達是病例重災區，確診及死亡就佔了971例以及90例，佔全國總數的一半。數據顯示，印尼總人口超過2.6億，但過去一周僅進行了7621次篩檢。

▲印尼防疫人員進行消毒。（圖／路透）



路透社的統計數據顯示，雅加達在3月舉行了近4400場葬禮，比2018年任何一個月都還要高出40%，而該期間第二高的總數是在2019年3月。阿尼斯以及一些公衛專家先前曾提出懷疑，認為印尼的檢測率非常低，雅加達的確診以及死亡人數被大大低估。阿尼斯於上週五（3日）受訪時指出，「這非常令人不安，我們正在努力尋找除了新冠病毒死亡的其他原因。」

據悉，目前雖無法保證雅加達死亡人數遽增的主要原因，但是在此期間，雅加達沒有其他除了新冠病毒以外的流行病毒報告，也並未發生任何重大的自然災害。