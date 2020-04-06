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影／日本「緊急狀態」傳最快週三起實施！ 政府忙澄清：絕不等於封城

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▲▼ 日本首相安倍晉三。（圖／達志影像／美聯社）

▲安倍晉三6日將會召開政府對策本部商討緊急狀態相關細則。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本首相安倍晉三有鑑於新冠肺炎疫情持續擴大，5日晚間和各部會首長與專家交換意見，共同商討緊急狀態詳細實施細則。日本當局透露，最快將會在7日正式公布緊急命令，並在從8日起正式實施。據了解，雖然緊急狀態僅適用於東京與大阪等部分地區，而非全日本，不過其他地區民眾仍需繼續避免非必要外出。此外，官房副長官西村康稔則強調，緊急狀態與國外實施有罰則的封城，本質上並不相同，民眾無須恐慌。

以首都圈為中心，日本新冠疫情持續升溫，且有許多個案感染途徑不明，因此日本當局預計在6日召開諮詢委員會，針對發布緊急狀態一事聽取專家意見。此外，6日晚間也會召開政府對策本部會議，決定緊急狀態相關細節。

據了解，日本即使依據《新型流感等對策特別措施法》發布緊急命令，適用對象可能僅會針對出現大量感染案例的東京與大阪，而其他地區則會繼續要求民眾避免「非必要外出」，時間最短還會持續3週。根據《共同社》報導，緊急狀態最快將從8日起正式實施。

▲▼ 新冠肺炎（COVID-19）疫情重創日本東京都。（圖／路透）

▲ 新冠肺炎疫情重創日本東京都。（圖／路透）

根據《新型流感等對策特別措施法》，日本政府一旦宣布進入緊急狀態，該地區的學校、百貨公司、體育館以及旅館等皆必須暫停營運，政府也可隨時徵用民間土地與建築物作為臨時醫療設施使用，除了販售食物、醫藥品的商店與金融機構外，所有店家必須暫停營業。

官房副長官西村康稔表示，緊急狀態雖然會限制民眾不得外出，但是並無強制罰則，因此與國外所實施的「封城」制度截然不同，發布緊急狀態是為了避免感染持續擴大，希望民眾能冷靜判斷，也不需要因此恐慌進行囤貨。

東京都政府5日宣布新增143例確診，創下疫情爆發以來的單日新高，並新增7人死亡，累計30死。據NHK了解，16例由東京台東區永州綜合醫院通報，該醫院疑似爆發院內感染，東京累計確診數已經超過1000例。

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