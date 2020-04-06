美CDC建議戴口罩　川普才稱「不打算戴」又改口：認為重要就會戴

▲ 美國政府、專家和川普對於是否該戴口罩意見反覆，已經引起民眾混亂。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國新冠肺炎（COVID-19）確診病例累計33.6萬，近2周面臨關鍵高峰期。疾病管制與預防中心（CDC）日前呼籲民眾在公共場合使用口罩，總統川普（Donald Trump）卻指出，這並非強制，他自己便不打算照做。未料他5日又改口表示，「當我認為口罩很重要時，我就會戴上。」

美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）近日常在推特上呼籲民眾戴口罩，避免感染。川普5日在白宮例行防疫記者會上提及此事時表示，如果他「認為口罩很重要」，他就會使用。

川普提到，「她（梅蘭妮亞）很樂意戴著口罩，很多人都很樂意。我只是一般來說不會戴。你會希望我在回答你的問題時戴著口罩嗎？我想那會有點尷尬。如果我認為它很重要，我就會戴上。」

美國國家過敏與傳染病研究院主任佛奇（Anthony Fauci）被問及為何不戴口罩時則回應，他4日接受病毒檢測結果為陰性，「戴口罩的主要原因是為了保護你免受感染。而我昨天接受檢查，結果呈陰性。」川普也在一旁補充，「回答得很好。」

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