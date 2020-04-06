菲律賓專艦總統號改建浮動醫院　杜特蒂豪捐1個月薪水

▲杜特蒂將捐出自己1個月薪抗疫，近200名眾議員跟隨。（圖／路透）

實習記者周茹焮／綜合報導

菲律賓海軍發布聲明表示，在總統杜特蒂(Rodrigo Duterte)令下，將把總統專艦「總統號」(BRP Ang Pangulo)改造成疑似患者的隔離設施，受災地區的浮動醫院，艦上可容納28名疑似新冠肺炎病患及5名醫護人員。同時，杜特蒂透過發言人表示，將捐出自己1個月薪抗疫，約40萬披索（約新台幣24萬），將近200名眾議員跟隨進總統的步伐。

「總統號」目前部署在菲律賓民答那峨島（Mindanao）東南部軍區，船艦指揮官與相關單位正進行協調，提供醫療設備和其他必需品支援的工作，未來可提供3個專用隔間隔離疑似患者，每位病患有3公尺間隔，醫護人員與船員都將留守在船上，但會與疑似患者隔離開。

另外，菲律賓醫院床位不足以因應疫情，大馬尼拉國際會議中心論壇廳、馬尼拉世界貿易中心以及艾奎諾體育館正改裝成為隔離設施，前兩座設施預計於11日完工，艾奎諾體育館預計下週即可啟用，可容納936名疑似病患。

為了幫助抗擊疫情，杜特蒂宣告捐出1個月薪水對抗新冠病毒後，眾議院議長凱耶塔諾（Alan Peter Cayetano）指出，現在有近200位眾議員將捐出5月的薪水，總額將超過4000萬披索，此外，他們也會透過各種募款管道，希望總額可達1億披索的捐款。

菲律賓政府為援助貧民，已開始發放兩個月的補助金，每月可領取5,000到8,000披索(約新台幣2,980到4,770元)給1,800萬貧困家庭。對此，內政部於4日發表聲明表示，已催促地方政府部門迅速協助社會福利及發展部(DSWD)發放補助金，讓貧民可儘快度過難關。

菲律賓衛生部今天報告最新疫情時表示，境內新增8起死亡病例及152起確診病例，全國累計3246確診案例，共152人不治。