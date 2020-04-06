英政府成員不排除病毒從「武漢P4實驗室外洩」　唐寧街回應了

▲新冠肺炎疫情最初自武漢開始蔓延 。（圖／路透社）

記者丁維瑀／綜合報導

雖然中國多次駁斥新冠病毒是經武漢一處實驗室外洩的說法，不過根據英媒報導，英國首相強生（Boris Johnson）所領導的緊急小組成員表示，最新情報並未懷疑病毒最初來自動物，但也不排除此種病毒是由武漢的實驗室外洩後傳染給人類。

《每日郵報》指出，強生所領導的緊急應變小組（cobra）之中，一名成員日前透露，最新情報並沒有對病毒為「人畜共通傳染病」提出質疑，也沒有完全排除病毒是自武漢實驗室外洩的可能性。

這名英國政府高級成員說，從科學建議來看，新冠病毒最初傳染給人類時，仍認為是來自武漢販售野味的市場，不過，源自實驗室的看法「也不會被忽視」。緊急應變小組的成員已獲得機密簡報。

美國羅格斯大學（Rutgers University）微生物專家埃布賴特（Richard Ebright）說，雖然有證據表明新冠病毒並非在武漢的實驗室製造，但在分析過程中，病毒很容易外洩。他指出，中國科學院武漢病毒研究所研究這些病毒時，只採用P2級安全標準，而不是建議的P4級別，收集病毒、培養等的過程中，都可能讓實驗室人員感染，接著再把風險進一步帶給社會大眾。

英媒指出，武漢擁有中國最先進的病毒研究所，該所投下3000萬英鎊，距離傳出疫情的市場約10英里。華南理工大學一項研究還曾得出結論，Covid-19可能源自疾病控制中心；雖然這項報告發表不久後便被刪除。

中國大使館一名發言人表示，相關的追蹤工作仍在進行中，目前沒有Covid-19來源的科學或醫學結論。唐寧街官邸被正面問及相關問題時，則回應「不認可」病毒來自武漢實驗室。

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