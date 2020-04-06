超級停機坪！機場空巴、波音排排站　華航「空中女皇」引擎輪胎包套半封存

▲松機外側停機坪上5日停了6架客機。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

新冠肺炎疫情蔓延全球，不少國家用鎖國阻止病毒擴散，其中以航空業受創最嚴重，各國機場都出現「爆機」奇景，台灣當然也不例外。4月華航和長榮運能都只剩1成，桃園機場更出現單日旅運量只有961人，創桃機啟用41年來最低紀錄。停機坪空間不夠下，現在業者也把飛機分散到北中南機場停放，甚至引擎包套半封存。

《東森新聞》直擊，清明連假最後一天，松山機場幾架專飛國內線螺旋槳小飛機還忙著載客，但有一排能飛得更高更遠的大飛機全坐冷板凳。外側停機坪上就有2架華航空巴A333客機、3架波音738客機，另也有一架長榮的空巴A321，這幾架原本都是松山機場日韓線和兩岸線主力，現在全停擺。

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而空間更大的高雄小港機場也停滿飛機，華航的「空中女皇」波音747-400的引擎、輪胎包套半封存狀態。在許多國家的鎖國令下，原本繁忙的機場現在全成超級停機坪。一名在咖啡廳賞機的遊客郭小姐說，「第一次看到飛機引擎蓋住東西。」另一名遊客田先生表示，以前大概5到10分鐘就會有一架飛機起降，「現在半個小時看到一架就不錯了。」

▲▼華航的「空中女皇」波音747-400的引擎、輪胎包套半封存狀態。（圖／東森新聞）

目前台灣的兩大國籍航空，華航有70架客機，長榮有79架客機，疫情衝擊下，4月運能只剩1成。桃機4日單日旅運量更跌破千人，只有961人，創啟用41年來最低紀錄，「雙雄」一天平均載不到500人。

現役機師Capt. W透露，機務人員都會進行一些試車，「讓飛機動一動啊，免得發生鳥進去築巢、什麼東西阻塞住這種狀況。當你中間都有進行這些程序時，後面要再整個大營運就會比較簡單。」

而日本忙碌的東京羽田機場，現在停機坪上滿滿日航與全日空飛機，像是飛機模型展示會場。香港赤鱲角機場的場面也是慘不忍睹，過去每天大概載10萬名乘客，國泰航空上周其中一天竟只載了582名客人。有些國家的機場甚至要封閉跑道，來當作停機坪。

▼有遊客說，「第一次看到飛機引擎蓋住東西。」（圖／東森新聞）