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美副總統宣布進行「奎寧」測試：首批用於底特律3000名病患

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▲▼ 美國副總統潘斯（Mike Pence）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國副總統潘斯宣布將進行大規模羥氯奎寧測試。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國副總統潘斯（Mike Pence）於美東時間5日宣布，將進行羥氯奎寧（羥氯喹，Hydroxychloroquine）測試，該藥物為口服使用，底特律亨瑞福特醫院（Henry Ford）3000名病患為首批測試者，測試結果將會逐步記錄進早期研究中。

CNN報導，潘斯表示羥氯奎寧應是新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的適用藥物，政府已經做好「萬全準備」，要讓奎寧先在底特律地區的醫院及藥局，率先成為指定處方。

供應鏈管理任務小組的海軍少將波洛維茲克（John Polowczyk）表示，底特律地區的病患正在增加中，政府正致力於將百萬劑的奎寧投入該地區。

總統川普先前在沒有任何科學證據及藥物效力證明的情況下，不斷聲稱「奎寧加抗生素『阿奇黴素』，有機會能夠治癒新冠肺炎」，甚至傳出一對美國夫妻「照帖服用」，拿出自家同樣含有「磷酸氯喹」Chloroquine phosphate）成分，但添加許多其他藥物的魚缸清潔添加藥劑後，造成1死1命危。

▲▼0401中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲指揮中心召集人張上淳表示，奎寧只初步顯示有效，因此僅列為臨床指引。

奎寧過去用作治療瘧疾和風濕病的藥物，必須注意的是，該藥劑目前顯然仍在測試程序，美國「國家過敏與傳染病研究所」所長佛奇（Anthony Fauci）表示，尚無確切資訊證實羥氯奎寧是新冠肺炎有效藥物，因此還不能做出任何承諾。

包含台灣在內，不少國家也試過以奎寧醫治確診病患，結果與佛奇的說法並無二致。法國曾警告不要亂用羥氯奎寧；我指揮中心召集人張上淳也表示，只有初步資料顯示可能有效，還沒有強烈證據，而且晚期才使用的效果已經過差，因此「先列入臨床指引，讓醫師可以用藥」。

►如何治新冠肺炎？川普出招「吃抗瘧疾藥物」　專家傻眼

►新冠肺炎死亡個案曾用「奎寧」　張上淳：晚期才使用效果不好

►治瘧疾老藥「奎寧」可抑制新冠肺炎　下波臨床指引將列入

►川普稱「瘧疾藥」可望治療新冠肺炎　夫妻聽信自行服用…1死1命危！

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