人力不足！23歲護士「強忍高燒」值班12hrs　下班後臉色發青死在床上

▲英國醫療體系面臨龐大疫情壓力。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

英國新冠肺炎疫情持續升溫，前線醫護人員承受巨大壓力，23歲的男護士約翰（John Alagos）因人力不足，強忍著高燒和頭痛連續值班12小時，他3日下班回家後，臉色發青倒在床上死亡。約翰成為英國因疫情犧牲的最年輕醫護人員。

▲英國搭建國內首座野戰醫院，位於倫敦的「南丁格爾醫院」（Nightingale hospital）預計可以提供4000張床位。（圖／路透）

據《每日郵報》報導，約翰生前是沃特福德總醫院（Watford General Hospital）的護士，當地時間3日晚上，他下班回家後一臉疲憊，向母親吉娜（Gina）抱怨說自己整晚都在頭痛、發高燒。母親問「你為什麼不回家」，約翰回應稱，同事說醫院缺人手，所以沒讓他走。

吉娜讓約翰吃了退燒藥，但沒想到幾分鐘後，發現兒子躺在床上臉色發青，且已經失去了知覺，她馬上撥打了急救電話，但醫護人員趕到後，也沒能救活約翰。吉娜稱，兒子的同事告訴她，儘管他們有防護裝備，但並沒有保護好嘴巴，因為他們戴的是普通口罩。

約翰死後，沃特福德總醫院4日晚宣佈發生危機事件，並關閉醫院的急診室。該醫院在一份聲明中表示，「我們的工作人員已經全面瞭解了新冠肺炎的症狀，如果有人出現這些症狀或確實有任何不適，我們絕對不會讓他們繼續工作。我們一直向員工提供最新的防護裝備指導，以確保他們得到保護。」一位發言人補充道，「約翰非常受歡迎，我們會非常想念他。」