美國33.7萬確診＝西、義、德總和！　全球破127萬人染疫近7萬死

▲美國已成為全球疫災中心，紐約則是中心的中心。（圖／路透）
記者張靖榕／綜合外電報導
截至6日上午7點，全球新冠肺炎累計183個國家地區失守，確診127萬2115例，共6萬9374死；美國33.7萬確診數相當於西班牙、義大利及德國確診人數總和。此外，法國累計死亡數突破8000例，過去24小時新增的357死，是過去一周最低數字；土耳其則新增3135例確診、73死，雙雙創下單日新高。
確診數排序前十依序為，美國33萬7072例、西班牙13萬1646例、義大利12萬8948例、德國10萬0123例、法國9萬3773例、中國不含港澳8萬2602例、伊朗5萬8226例、英國4萬8436例、土耳其2萬7069例，以及瑞士的2萬1100例。
各國死亡數前十依序為，義大利1萬5887例、西班牙1萬2641例、美國9619例、法國8093例、英國4943例、伊朗3603例、中國不含港澳3333例、荷蘭1771例、德國1584例，以及比利時的1447例。
東亞及東南亞方面，台灣累計363例確診5死、新加坡1309例確診6死、日本3139例確診77死、菲律賓3246例確診152死、印度3588例確診99死、馬來西亞3662例確診61死，以及南韓1萬0237例確診183死。