美未來14天「死病慘重」迎疫情高峰！　醫務總監：我們的珍珠港和911事件

▲紐約布魯克林一間醫療中心，醫護人員將病逝的患者推出院外讓殯葬業者接手後事。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國一個月內累計確診人數突破33.5萬、近萬人死亡，醫務總監（軍職）亞當斯（Jerome Adams）表示，這周將迎來「對大多數美國人而言，最痛苦最難過的時刻。」他表示疫情高峰會像二戰著名的珍珠港事件，以及2000年的國際大事「911事件」。

截至6日上午6點，美國累計確診達到33萬5524例，共9562人，城市中以紐約死病最為慘重，高達2256人。西班牙累計確診人數來道13萬1646人，超越義大利的12萬8948人，前者死亡數為1萬2641例，後者則為1萬5887例。

「這將會是我們的『珍珠港時刻』，我們的『911時刻』，差別在於這並非只發生在美國本土，而是所有的國家都將面臨，我希望美國民眾能認識到這點」，亞當斯在《周日福斯新聞》（Fox News Sunday）表示，儘管接下來這周會是黑暗時刻，「隧道盡頭會綻露光芒」。

▲亞當斯（Jerome Adams）警告全美國人，做好疫情高峰準備。（圖／路透）

亞當指出，他已經向少數幾個尚未發布居家禁足令的州政府傳達訊息，希望他們考慮在高峰期間發布禁足令，或甚至只要下令短暫封鎖都有所助益，「如果你們無法給我們一個月的時間，那就給我們一個禮拜…量力而為。」

包括總統川普在內，美國官方持續警告接下來14天的時間將是抗疫的關鍵期；川普也把醜話說在前頭，「會有很多人死去」。